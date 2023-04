Mörslingen

vor 33 Min.

Burschen, die an Birken sägen: So kam die Maierle-Aktion bei Mörslingen an

Plus Im Wald bei Mörslingen dürfen junge Männer – und natürlich auch Frauen – kurz vorm 1. Mai ganz legal eine Birke holen. Viele nutzen die Gelegenheit, trotz Regen.

Von Christina Brummer

Wer bei diesem Wetter in den Wald geht, um ein Bäumchen herauszuholen, dessen Liebe muss schon groß sein. Am Freitagvormittag verheißen die Regenwolken jedenfalls nichts Gutes. Gegen 14 Uhr hat es dann aber aufgeklart. Rund fünfzehn junge und ältere Männer und zwei junge Frauen sind in den Wald gekommen, um sich eine Birke zu schneiden. Jeder hat dabei seinen eigenen Grund, warum er die Tradition aufrechterhält. Maiere aufstellen ist Männersache, scheint es an diesem Tag. Doch das stimmt nicht.

Fritz Bieber steht am Treffpunkt an der Waldkapelle und erklärt den Ablauf. Bieber ist kein Mann der großen Worte: "Reinfahren, umschneiden, raustragen, Abfahrt", fasst er das Vorhaben zusammen. In einem Konvoi aus Traktoren und Autos mit Anhängern schlängeln sich die Teilnehmer durch den frühlingshaft ergrünenden Wald. Die Forstbetriebsgesellschaft Dillingen (FBG) organisiert die Liebesmaien-Aktion schon seit Jahren, damit die jungen Burschen sich nicht bei Nacht-und-Nebel-Aktionen in die Büsche schlagen müssen und damit den Ärger von Waldbesitzern auf sich ziehen.

