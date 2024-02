Neuer Vorstand und Schriftführer beim Obst- und Gartenbauverein Bissingen

Manuela Wanner hat sich nicht mehr für die Wahl zur Vorsitzenden aufstellen lassen. Der Schriftführer Norbert Simper wurde ebenfalls abgelöst.

Der Obst- und Gartenbauverein (OGV) Bissingen hat kürzlich im Rahmen seiner Generalversammlung eine neue Vorsitzende und einen Schriftführer gewählt. Die scheidende Vorsitzende Manuela Wanner war nach insgesamt 27 Jahren an der Vereinsspitze nicht mehr zur Wahl angetreten, nun hat sich Christiane Eberle aus Stillnau für dieses Amt angeboten und ist einstimmig gewählt worden. Nach 15 Jahren im Amt wurde auch Norbert Simper von der neuen Schriftführerin Susanne Konrad aus Bissingen abgelöst. Der Rest des Vorstands wurde im Amt bestätigt.

Der OGV kann auf ein ereignisreiches Jahr zurückblicken, in dem zahlreiche Aktivitäten durchgeführt wurden. So beteiligte sich der Verein unter anderem an der Pflege öffentlicher Flächen wie dem Blühstreifen am Friedhof und am Ortseingang von Bissingen. Ein Obstbaumschnittkurs wurde abgehalten und beim Müllsammeln im Rahmen der Aktion "Der AWV räumt auf" wirkte der Verein ebenfalls mit. Des Weiteren wurden im Rahmen der Aktion "Streuobst für Alle" des Freistaats Bayern etwa 80 Obstbäume im Gemeindegebiet gepflanzt und Bastelaktivitäten mit Kindern durchgeführt.

Besonders geehrt wurden drei Mitglieder für ihre langjährige Treue zum Verein. Hubel Heinrich, Bösele Josef Gaißhart und Michael Hiltner senior erhielten Auszeichnungen für ihre 60-jährige Mitgliedschaft. Zudem wurden 36 Mitglieder für ihre 25-jährige Mitgliedschaft geehrt.

Ein weiterer Höhepunkt der Generalversammlung war die Feier des 70. Geburtstags von Beisitzer Johann Reichensperger, der seit 40 Jahren in der Vorstandschaft des OGV aktiv ist. Obwohl er damals noch nicht Mitglied des Vereins war, hatte er das Amt des Kassierers übernommen und war von 2005 bis 2022 als Zweiter Vorsitzender tätig. Johann Geißler und Norbert Simper wurden ebenfalls für ihre 25-jährige Mitgliedschaft geehrt, wobei Johann Geißler seit 2005 das Amt des Kassierers innehat. (AZ)