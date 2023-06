Schabringen

Abkühlung gefällig? Ein Nachmittag am Silbersee bei Schabringen

Plus Am Silbersee treffen sich Standup-Paddler und Familien, Tierliebhaber und FKK-Anhänger. Sein klares Wasser dürfte auch an diesem Sommerwochenende gefragt sein.

Von Philipp Nazareth

Andreas Biller und sein Nachbar stehen bis zu den Knien im Wasser. Es ist brütend heiß, das Thermometer zeigt Temperaturen von mehr als 30 Grad an. Die Männer aus Mödingen wirken noch unentschlossen, ob sie im seichten Uferbereich bleiben oder sich doch noch weiter in den See bei Schabringen vorwagen sollen. Sie blicken auf den blau glänzenden Silbersee, der wie eine Oase an diesem schwül-heißen Donnerstag vor ihnen liegt. An der Wassertemperatur kann es nicht liegen, dass die beiden noch zögern. "Angenehm warm" sei das Wasser, wie Biller zufrieden sagt. Sein Nachbar nickt zustimmend. Die Mödinger sind an diesem Nachmittag nicht die Einzigen, die sich am Silbersee erfrischen. Er zählt zu den beliebtesten Baggerseen im Landkreis Dillingen, die auch an diesem Sommerwochenende zur Erholung einladen.

Am Ufer des Silbersees sitzt wenige Meter weiter Olga Schander aus dem Dillinger Ortsteil Hausen. Sie passt auf ihre Töchter Leonie und Antonia auf, die gemeinsam mit Freundin Maja im Wasser planschen. Die sechsjährige Antonia kann zwar schon schwimmen, aber noch nicht so gut, wie Mama Olga sagt. Dafür sitzt dem Mädchen der Schalk im Nacken: Als es die Mutter gar nicht erwartet, wird sie von Tochter Antonia mit einer kleinen Wasserpistole nass gespritzt. Mama Olga nimmt es natürlich mit Humor.

