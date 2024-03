Zwei Menschen werden bei Unfall verletzt: Polizei sucht Zeugen

In Schabringen hat es gekracht. Dabei haben sich zwei Autofahrer verletzt. Feuerwehren aus Wittislingen und Schabringen waren im Einsatz.

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Autofahrern ist es am Mittwochnachmittag im Wittislinger Ortsteil Schabringen gekommen. Gegen 17.20 Uhr wollte ein 67-jähriger Ford-Fahrer von der Erwin-Guffler-Straße nach links auf die Kreisstraße DLG 5 einbiegen. Er nahm einem 23-jährigen BMW-Fahrer die Vorfahrt, der auf der Kreisstraße in Richtung Bergheim unterwegs war.

Unfall bei Wittislingen: Beide Fahrer verletzt

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der 67-Jährige musste vor Ort von Ersthelfern aus seinem Wagen befreit werden. Beide Autofahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. An den Unfallwagen entstand jeweils Totalschaden in Gesamthöhe von rund 45.000 Euro. Diese mussten abgeschleppt werden.

Für die Kreisstraße war zeitweise eine Vollsperrung erforderlich. Für die Maßnahmen vor Ort waren die Feuerwehren Wittislingen und Schabringen mit 25 Einsatzkräften. Den Verkehrsunfall dürfte ein bisher unbekannter Fahrradfahrer beobachtet haben. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet den Fahrradfahrer und weitere Zeugen sich unter Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)