Dillingen

08:19 Uhr

Schulbegleiter in Dillingen: "Kein Tag gleicht dem anderen"

Plus Schulbegleiter sorgen dafür, dass ihre Schützlinge und deren Mitschüler dem Unterricht folgen können. Eine Ausbildung erhalten sie nicht. Im Dienst mit Reiner Bühler.

Von Christina Brummer Artikel anhören Shape

Seit zwei Jahren geht Reiner Bühler wieder jeden Tag in die Schule. Der 62-Jährige ist Schulbegleiter, seine Arbeit beginnt schon vor dem Schulgong. Er holt sein Begleitkind am Parkplatz ab. David* ist zehn Jahre alt. Er hat ADHS, also eine Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Manchmal kann er sich in der Schule schwer konzentrieren. Manchmal wird er aggressiv. Und manchmal ist er ein Junge wie jeder andere auch. Viele Kinder mit ADHS nehmen Medikamente, auch David. "Es geht darum, das Kind gut durch den Tag zu bringen", sagt Bühler über seine Arbeit.

Der Schulbegleiter sitzt im Klassenraum ein paar Reihen hinter David und beobachtet ihn. Die Helfer sollen den Kindern eine Hilfestellung sein. Jedes Kind hat dabei andere Bedürfnisse. Manche brauchen Hilfe beim Toilettengang, beim Blutzuckermessen. Andere beim Konzentrieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen