Glasfaseranschlüsse für mehr als 600 Haushalte in Schwenningen

Das Glasfasernetz in Schwenningen wird ausgebaut. Die Gemeinde schließt einen Kooperationsvertrag mit Miecom und M-net.

Der Glasfaseranbieter M-net erweitert gemeinsam mit dem regionalen Netzbetreiber Miecom-Netzservice das Glasfasernetz in der Gemeinde Schwenningen. Einen entsprechenden Kooperationsvertrag haben die Gemeinde, Miecom und M-net nun geschlossen. Durch die Erschließung mit Glasfaserleitungen bis ins Haus oder die einzelnen Wohnungen beziehungsweise Büros profitieren laut Pressemitteilung bald mehr als 600 Haushalte und Gewerbeeinheiten von Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu einem Gigabit pro Sekunde (1000 Mbit/s).

Mit der Vertragsunterzeichnung ist die Grundlage für den weiteren Glasfaserausbau in Schwenningen geschaffen: Bis 2026 werden laut Pressemitteilung über 600 Haushalte und Gewerbeeinheiten in der Gemeinde mit zukunftssicheren Glasfaserleitungen erschlossen. Dafür wird die Firma miecom neue Glasfaserkabel über eine Tiefbaulänge von rund 28 Kilometer verlegen. Der Hausanschluss ist für Gebäudeeigentümer im Rahmen des jetzt vereinbarten Ausbauprojekts kostenlos. Für Eigentümer, die diese Gelegenheit nicht wahrnehmen und sich erst zu einem späteren Zeitpunkt für einen Anschluss entscheiden, können hingegen erhebliche Kosten für die individuelle Nacherschließung anfallen, heißt es in der Mitteilung.

Bandbreiten bis zu einem Gigabit pro Sekunde

Bei dem sogenannten FTTB/H-Ausbau (Fiber-to-the-Building/Home) wird komplett auf die Verwendung von Kupferkabeln verzichtet und eine durchgängige Infrastruktur aus Glasfasern bis in die einzelnen Gebäudekeller oder Wohnungen hinein errichtet. Auf dieser Basis können Bandbreiten bis zu einem Gigabit pro Sekunde und künftig sogar noch höhere Geschwindigkeiten bereitgestellt werden.

Die Bauarbeiten für diesen Ausbau werden rund 30 Monate in Anspruch nehmen. Bereits 2009 hat Miecom im Ortsteil Gremheim die ersten Glasfaserkabel verlegt, nun wird die gesamte Gemeinde erschlossen. „Der jetzt vereinbarte flächendeckende FTTB/H-Ausbau stellt die letzte Ausbaustufe dar und schafft technologisch die Grundlage für perspektivisch immer schnellere Internetanschlüsse“, sagt Tobias Miessl von Miecom. „Wir freuen uns sehr, die über ein Jahrzehnt anhaltende und erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Gemeinde Schwenningen fortzuführen.“

M-net Regionalmanagerin Silvia Kleinscheck erklärt: „Mit dem FTTB/H-Ausbau sind die Bürgerinnen und Bürger wie auch die Unternehmen in Schwenningen bestens für die digitale Zukunft gewappnet." Denn im Gegensatz zu allen kupferbasierten Anschlusstechnologien meistere ein reiner Glasfaseranschluss auch langfristig die Anforderungen, die mit der zunehmenden Digitalisierung der Gesellschaft auf alle zukommen. Schwenningens Bürgermeister Johannes Ebermayer ergänzt: „Der Glasfaserausbau ist ein wichtiger Baustein der Daseinsvorsorge und damit auch für die Zukunftsfähigkeit unserer Gemeinde. Umso mehr freuen wir uns, dass wir zwei starke regionale Partner dafür gewinnen konnten, Schwenningen mit einem neuen Hochgeschwindigkeitsnetz als Lebens- und Wirtschaftsraum für die Zukunft zu stärken.“

Eine zukunftssichere Ausstattung für Wohnhäuser und Betriebe

Mit einem Glasfaseranschluss seien sowohl Wohn- als auch Gewerbeimmobilien zukunftssicher ausgestattet: Er biete hohe und stabile Bandbreiten, sei besonders zuverlässig gegenüber externen Einflüssen wie Unwettern und Gewittern und sei auch für besonders datenintensive Anwendungen geeignet. Dazu zählen laut Pressemitteilung rasante Up- und Downloads, unterbrechungsfreies Videostreaming auch auf mehreren Endgeräten, Online-Gaming, das Speichern und Abrufen von Daten in einer Cloud oder die Nutzung des Anschlusses im Home-Office. (AZ)