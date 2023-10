2024 erhält die Sonderheimer Ortsdurchfahrt einen neuen Fahrbahnbelag

Bürger hatten nach der Sanierung über mehr Lärm geklagt. Rathauschef Gerrit Maneth überbringt die Nachricht und erhält Applaus.

Seit Jahren klagen Sonderheimer und Sonderheimerinnen über den lauten Fahrbahnbelag der Ortsdurchfahrt. Die Kreisstraße DLG 23 war im Sommer 2017 saniert worden. Durch den neuen Spritzbelag habe die Geräuschkulisse deutlich zugenommen, heißt es im Höchstädter Stadtteil. Bei der jüngsten Bürgerversammlung im Sonderheimer Pfarrhof hatte Bürgermeister Gerrit Maneth nun eine Nachricht, die von den etwa 50 Besuchern und Besucherinnen mit Applaus quittiert wurde.

Er habe vom Dillinger Landratsamt die Mitteilung bekommen, dass der Straßenbelag der Kreisstraße in der Sonderheimer Ortsdurchfahrt im Jahr 2024 erneuert wird, so Maneth. Die Kosten liegen bei rund 60.000 Euro, informiert der Leiter der Tiefbauabteilung am Dillinger Landratsamt, Roman Bauer. Die Summe teilen sich der Landkreis Dillingen und die Stadt Höchstädt in einem Verhältnis von 60 zu 40 Prozent. Im Haushalt der Stadt werden demnach rund 24.000 Euro für die Erneuerung der Fahrbahn veranschlagt.

Tiefbauamtschef: "Es sind keine Grenzwerte überschritten worden"

Roman Bauer sagte, dass das Projekt in der Haushaltsplanung des Landkreises Dillingen unter dem Titel Straßenunterhalt enthalten sei. Der Etat 2024 müsse allerdings noch beschlossen werden. Bei der Sanierung vor sechs Jahren waren ein Spritzbelag aufgebracht und Rollsplit eingewalzt worden. Daraufhin hatte es Klagen gegeben, dass die Lärmbelastung gestiegen sei. "Es sind keine Grenzwerte überschritten worden", erläuterte Bauer auf Anfrage. Im kommenden Jahr soll nun die Deckschicht der Sonderheimer Ortsdurchfahrt erneuert werden.

Brücke über den Klosterbach in Sonderheim wurde saniert

Bürgermeister Gerrit Maneth erläuterte bei der Bürgerversammlung die Entwicklung Höchstädts und seiner Stadtteile. In Sonderheim hat sich ebenfalls etwas getan. So wurde zuletzt eine Brücke über den Klosterbach saniert.

