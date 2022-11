Sontheim-Bergenweiler

Fragen und Verunsicherung: Nach Bergenweiler sollen 48 Flüchtlinge kommen

Ein Schild zeigt den Weg in eine Einrichtung für Geflohene aus der Ukraine. In Bergenweiler sollen bald 48 Flüchtlinge untergebracht werden.

Plus Im Sontheimer Ortsteil soll eine Notunterkunft für geflohene Ukrainer entstehen. Wie steht Bürgermeister Tobias Rief zu der Sache? Was sagt die Polizei?

Zur Notunterbringung von maximal 48 Flüchtlingen will das Heidenheimer Landratsamt im 500-Einwohner-Dorf Bergenweiler eine Halle anmieten. Die Gemeinde Sontheim/Brenz wiederum möchte ein Haus mieten, in dem zwei geflüchtete Familien längerfristig unterkommen können. Im Nachgang der Infoveranstaltung brodelte es in dem kleinen Sontheimer Teilort. Es herrschte Verunsicherung, es blieben offene Fragen.

