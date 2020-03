17.03.2020

Anschaffungen belasten das Konto

SSV Steinheim zieht Bilanz und ehrt verdiente Mitglieder

Die Jahresbilanz und Ehrungen standen im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung des SSV Steinheim, zu der Vorsitzender Bernd Klinger auch zahlreiche Gäste begrüßte. Schriftführer Gerhard Korschinsky berichtete über die Ereignisse im vergangenen Vereinsjahr – vom Preisschafkopfen, über das Weinfest, den Weihnachtsmarkt bis zum Faschingsball. Am Sportplatz wurden verschiedene Projekte abgeschlossen, zum Beispiel fürs Sportheim eine Trennwand angeschafft und auf dem Hauptplatz den Rasenmähroboter in Betrieb genommen. Kassenwartin Petra Mayr informierte über die Ausgaben und Einnahmen. Im Geschäftsjahr 2019 wurde insgesamt ein negatives Ergebnis erzielt, das den größeren Anschaffungen geschuldet ist.

Edeltraud Bihler berichtete über die Turnabteilung mit Zumba, Mutter-Kind-Turnen, einer Kinder-Turngruppe und zwei Damen-Gymnastikgruppen. Armin Weißenböck und Max Kommer blickten auf die Arbeit mit den Nachwuchsfußballern zurück: vom Herbsttitel der F-Jugend bis zur Meisterschaft der A-Jugend (Trainer Rainer Baumgarten) in der Spielgemeinschaft mit Donaualtheim und Schretzheim.

Bernhard Strasser berichtete über die fußballerischen Erfolge der Seniorenmannschaften. Als Nachfolger für den im Sommer geschiedenen Trainer Yildirim Özkan wurde der frühere Spieler des Vereins, Patrick Aust, verpflichtet. Die aus der Jugend nachrückenden Spieler sind nahtlos in die Seniorenmannschaften integriert worden. So hält der bestehende Aufwärtstrend weiter an. Die seit längerer Zeit verletzten Spieler kehren langsam wieder zur Mannschaft zurück.

Stadtrat Franz Graf überbrachte Grüße von Oberbürgermeister Frank Kunz. Er ist der Überzeugung, dass das Sportheim weiterhin mit seinem Wirtschaftsbetrieb erhalten werden kann. BLSV-Kreisvorsitzender Alfons Strasser berichtete in seinem Grußwort von den zahlreichen Angeboten für die Vereine.

Vor den Ehrungen bedankte sich Vorsitzender Bernd Klinger bei allen Helfern und Sponsoren des Vereins. Ehrenmitglieder wurden für jahrzehntelange Tätigkeit im Verein ausgezeichnet: Franz Graf, Franz Kapp, Reinhard Schmidt. Silberne Vereinsehrennadel für 25-jährige Mitgliedschaft: Rosmarie Glaser, Bedri Zenullahi; Goldene Vereinsehrennadel für 50-jährige Mitgliedschaft: Wilhelm Müller.

Max Kommer, Thomas Husser und Bernd Klinger präsentierten noch wissenswerte Punkte zum aktuellen Vereinsleben. Die Abwicklung für den Kauf von Sportkleidung und Produkten aus dem „Fanshop“ wird geändert, die Homepage ist bald wieder online. Heuer soll erstmals ein Bubble-Soccer-Turnier veranstaltet werden – so zumindest der Plan. (geko)

