Josef Grosser bleibt Gauschützenmeister

Jahresversammlung konnte endlich durchgeführt werden

Die Egauhalle in Dischingen war kürzlich Schauplatz für die 2020 wegen Corona ausgefallene Gauversammlung des Donau-Brenz-Egau-Sportschützengaues. Bei den fälligen Neuwahlen wurde Gauschützenmeister Josef Grosser in seinem Amt bestätigt. Von 57 Gauvereinen waren 37 mit einer Abordnung vertreten.

Grosser begrüßte zu Beginn die Ehrengäste aus Politik und Schützenwesen, unter ihnen Bürgermeister Alfons Jakl aus Dischingen, der stellvertretende Landrat Erhard Friegel und der Vizepräsident des Schützenbezirks Schwaben, Ernst Greil. Den Berichten des stellvertretenden Gauschriftführers Martin Hitzler und Gauschützenmeisters Josef Grosser, welche aufgrund der vielen wegen der Pandemie abgesagten Veranstaltungen recht kurz ausfielen, folgte ein ausführlicher Kassenbericht für die Jahre 2019 und 2020 von Gaukassenwartin Lisa Wagner. Letzterer ergab trotz Corona ein positives Ergebnis.

Gausportleiter Jürgen Bunk ging wegen der zahlreich abgesagten Wettkämpfe schwerpunktmäßig auf die Aus- und Weiterbildung ein. Gaujugendleiterin Silvia Stark, die nicht mehr zur Wiederwahl stand, bedankte sich für die Unterstützung und gute Zusammenarbeit bei ihren Kollegen. Ebenfalls nur kurz fiel der Bericht der Gaudamenleitung durch Elke Lehle aus.

2021 stand beim DBE-Sportschützengau die Wahl des Gauvorstands an. Diese wurde neu an die Geschäftsordnung des Bayerischen Sportschützenbunds angepasst. Schriftlich wurde als Gauschützenmeister Josef Grosser in seinem Amt wiedergewählt. Seine Vertreter Albert Stumpf, Gernot Fauser und neu Bettina Bizzarro wurden ebenfalls einstimmig schriftlich gewählt. In ihren Ämtern bestätigt sind Gaukassenwartin Lisa Wagner, Gausportleiter Jürgen Bunk und die Gaudamenleitung mit Elke Lehle und Julia Fauser. Neu gewählt wurden Gauschriftführerin Petra Bacher und Gaujugendleiter Florian Mielich, da ihre Vorgänger nicht mehr zur Verfügung standen. Kassenprüfer bleibt Walter Müller, neu dazugewählt wurde Johann Graf. Winfried Wunderle ist neu in den Ältestenrat aufgenommen.

Als Anerkennung für seine lange ehrenamtliche Tätigkeit überreichte Gauschützenmeister Grosser das Ehrenzeichen in Gold des Schützenbezirks Schwaben an Werner Koths. Manfred Bender (32 Jahre Tätigkeit im Gauausschuss und maßgebliche Mitarbeit bei den Gauschießen) sowie Georg Tausend (26 Jahre im Amt des stellvertretenden Gausportleiters) wurden zu Ehrenmitgliedern des DBE-Sportschützengaus ernannt und mit einer Ehrenurkunde ausgezeichnet.

Abschließend wurde noch über finanzielle Probleme, die bei vielen Vereinen pandemiebedingt aufgetreten sind, gesprochen. Unisono besteht die Hoffnung, dass zukünftige Veranstaltungen in den Vereinen oder das beliebte Gauschießen vereinsübergreifend wieder stattfinden können und dürfen – auch wenn etwa die Bezirksmeisterschaft 2022 schon abgesagt werden musste.