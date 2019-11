vor 18 Min.

Die Kleinen mucken auf

TTF-Aufholjagd nicht belohnt

In den Spielen der Tischtennis-Bezirksklasse A mit Beteiligung von Teams aus dem Kreis hieß es zwei Mal „unten gegen oben“ – also vermeintlich eine klare Angelegenheit. Doch in beiden Partien muckten die Kellerkinder auf: Die TTF Unteres Zusamtal starteten gegen Rain II nach 3:8-Rückstand eine furiose Aufholjagd, um am Ende doch frustriert knapp zu unterliegen. Besser machten es die Lauinger sogar ohne ihre Nummer zwei, Markus Heinisch: Sie drehten daheim ein 2:5 gegen Auchsesheim noch zum 9:6 und damit zweiten Saisonsieg.

Den schaffte ebenso Aufsteiger TV Dillingen VI in der Bezirksklasse B-Günzburg. Den erwarteten Ausgang mit 9:3 für den SV Holzheim II nahm hingegen das Nachbarschaftsderby gegen Binswangen in der Bezirksklasse B-Dillingen. In der Bezirksklasse C-Süd rückten die Teams enger zusammen, nachdem Spitzenreiter Mertingen II die erste Niederlage kassierte.

Abgelöst auf Platz eins der Mädchen-Bezirksklasse A hat der SV Villenbach II den TSV Aichach II, allerdings dank zweier mehr ausgetragener Spiele. Souverän die Tabelle der Jungen-Bezirksklasse A bzw. B führen hingegen die noch verlustpunktfreien SSV Höchstädt II (9:1 gegen Herbertshofen) und SSV Höchstädt III (10:0 gegen Zusamaltheim II) an. (rw)

