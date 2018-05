vor 36 Min.

Drei DAS-Turniertage Lokalsport

FC Gundelfingen lobt 2200 Euro Preisgeld aus. Am Donnerstag geht’s los

Von Wolfgang Adlassnig

Die Zuschauer kamen in den vergangenen Jahren zahlreich und freuten sich über tollen Tennissport und spannende Matches. Das soll heuer nicht anders werden. Bereits zum siebten Mal – von Donnerstag bis Samstag – findet auf der schönen Tennisanlage des FC Gundelfingen hinter dem Schwabenstadion das über die Landkreisgrenzen bekannte DAS-Tennisturnier statt.

Dank der Unterstützung durch ortsansässige Unternehmen erwarten die Gastgeber wieder spielstarke Teilnehmer in allen Konkurrenzen. Schließlich werden insgesamt 2200 Euro an Preisgeld ausgeschüttet, was so manchen männlichen oder weiblichen Crack auch aus der weiteren Umgebung anlockt. Turnierstart ist am Donnerstag (Fronleichnam), 31. Mai, um 9.30 Uhr, die Viertelfinalspiele beginnen am Freitagnachmittag ab 12.30 Uhr. Die Halbfinals sind für Samstag, 2. Juni, ab 9.30 Uhr eingeplant, die Endspiele am Samstag ab 14 Uhr. Wer Turnieratmosphäre vor Ort erleben möchte, sollte die Gelegenheit nutzen und auf der FCG-Tennisanlage vorbeischauen. Geplant sind Leistungsklassen-Konkurrenzen der Damen A und B, Herren A und B, U18 männlich und weiblich sowie ohne LK-Wertung Mixed.

(Teilnehmerliste, Zeitplan): http://www.tennis-beim-fcg.de/das-turnier-2018

