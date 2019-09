vor 21 Min.

Erleichterung in Gundelfingen

Landesliga-Aufsteiger schafft den ersten Saisonsieg

Die Gundelfinger Landesliga-Handballer empfingen die HSG Dietmannsried/Altusried zum ersten Heimspiel – und holten knapp mit 31:30-Toren ihren Saisonsieg Nummer eins. Beide Teams hatten zum Rundenauftakt eine Niederlage eingesteckt. „Wenn du gleich zu Beginn der Saison unten drin stehst, wird es immer schwerer, da wieder herauszukommen“, hatte TVG- Tobias Bauer vor dem Spiel festgestellt. Umso größer war die Erleichterung bei ihm und seinen Teamkameraden nach dem Abpfiff.

Die ersten Minuten der Partie verliefen aber gar nicht nach Wunsch. Dietmannsried überrannte die Gundelfinger und lag schnell vier Tore vorne. Dann leitete der agile Linksaußen Markus Schreitt die Aufholjagd mit einem erfolgreichen Tempogegenstoß ein. Binnen fünf Minuten drehten die Gastgeber das Spiel zur eigenen Führung. Auch zur Pause lagen sie einen Treffer in Front.

In der Halbzeitansprache appellierte TVG-Trainer Markus Bauer an die besprochene Videoanalyse des Gegners und zeigte nochmals dessen Schwachstellen auf. Abwehrchef und „Fels in der Brandung“ Nico Ruchti wurde im zweiten Durchgang zunehmend zum Mittelpunkt des TVG-Angriffs und war meist nur durch einen Strafwurf zu stoppen. Die Partie blieb über die gesamte Distanz spannend. Der TVG lag mal vier Tore vorne, musste dann aber wieder den Ausgleich einstecken. Letztlich reichte es aber zum 31:30. „Dieser Sieg war extrem wichtig. Die zwei Zähler stärken nicht nur das Punktekonto, sondern bringen nochmals Selbstvertrauen“, freut sich ein erschöpfter Nico Ruchti nach dem Match. (MSCH)

Spielfilm: 4:8, 10:9, 16:15 – 20:16, 27:27, 31:28, 31:30

TV Gundelfingen: Brucker, Lischka; Frieß (2 Tore), Gerstmayr, Hander, Bauer (5/2 Siebenmeter), Gutbrod, Krumscheid (4), Frömel (6/1), Deininger (2), Ruchti (5), Hegele, Schreitt (7)

