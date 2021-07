Eine ziemlich verhaute zweite Golf-Runde für Heisele

Plus Turnier: Der Dillinger Golfprofi Sebastian Heisele muss in Wales vorzeitig die Segel streichen. Er steckt zu lange im Topfbunker fest.

Nichts wurde es für Sebastian Heisele mit dem Cut im Rahmen der Cazoo Open in City of Newport/Wales. Bei dem von Fußball-Profi Gareth Bale unterstützen Turnier der europäischen Golftour verabschiedet sich der Dillinger schon nach zwei von möglichen vier Runden. Eine ziemlich „verhaute“ zweite Runde sorgte dafür, dass der 32-Jährige vorzeitig ausschied und nicht mehr zu den beiden Schlussrunden antreten durfte. Insgesamt benötige er auf dem Par-71-Platz 152 Schläge für zweimal 18 Loch und belegte damit den geteilten 122. Rang unter 133 Teilnehmern. Der Cut lag bei 144 Schlägen.