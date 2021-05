Golf

18:19 Uhr

Für den Dillinger geht´s von Dänemark nach Hamburg

Plus European Tour: Nächste Chance auf ein gutes Ergebnis für Sebastian Heisele sind die European Open. Beim Turnier in Himmerland sprang für ihn nur ein zusätzliches freies Wochenende heraus

Von Günther Hödl

Den Cut um drei Schläge verpasst, geteilter 102. Platz unter 156 Teilnehmern – das Ergebnis von Profigolfer Sebastian Heisele beim Turnier in Himmerland/Dänemark passt ins Bild seines Saisonverlaufs auf der europäischen Tour 2021. 143 Schläge brauchte der Dillinger für die ersten beiden Runden und verschaffte sich durch die vorzeitige Abreise unfreiwillig ein zusätzliches freies Wochenende. Die Zeit bis zum nächsten Turnierstart (Porsche European Open in Hamburg) verbringt der 32-Jährige mit Training in der Hansestadt.

Themen folgen