C-Junioren steigen auf

SG Donau/Kesseltal unerwartet in der Bezirksoberliga

Den größten Erfolg in der noch jungen Geschichte der SG Donau/Kesseltal, welche im vergangenen Sommer von den Vereinen TSV Bissingen, SC Unterglauheim, SC Tapfeim und SV Donaumünster-Erlingshofen gegründet wurde, fuhren die Fußball-C-Junioren ein. Mit einem 6:3-Sieg gegen den VfR Jettingen sicherte sich das Team der Trainer Thomas Hoffmann, Johann Reichensperger und Stephan Litzl die Meisterschaft in der Kreisliga Donau und kann nun im Frühjahr in der Bezirksoberliga Schwaben antreten. Auch sehr zur Freude von Jugendleiter Josef Ebermayer, der betont, dass bisher noch nie eine Nachwuchsmannschaft der vier Stammvereine in so einer hohen Spielklasse um Punkte kämpfen durfte. Beim Sieg gegen Jettingen erzielten Aaron Vogl (2), Luis Remp, Noah Ebermayer, Tim Poleschner und Tim Dambaur die entscheidenden Treffer. Nicht so gut lief es am Wochenende für die D2-Truppe von Trainer Hofer. Sie unterlag zu Hause mit 0:2 gegen die SG Buchdorf/Kaisheim, während die D3-Buben bei der SG Wortelstetten gar mit 0:6 verloren. Unter sehr kuriosen Umständen (Flex-9- Rahmenbedingungen) musste sich die B-Jugend mit 0:3 der SG Wittislingen beugen. (her)