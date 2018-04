20:53 Uhr

Lehrstunde in Effektivität Lokalsport

Fußball-Landesliga Südwest: Während der TSV Gilching nahezu jede Chance verwertet, lässt der FC Gundelfingen zu viele liegen und verliert überdeutlich mit 0:4.

„Das war ein ganz anderes Auftreten als zuletzt“, fand Stefan Kerle zur Pause noch lobende Worte. Der Sportliche Leiter des Fußball-Landesligisten FC Gundelfingen befand die Vorstellung der Seinen beim TSV Gilching-Argelsried durchaus in Ordnung, auch wenn das Ergebnis etwas anderes vermuten ließ. 0:2 lag der FCG nach 45 Minuten zurück – und am Ende hieß es gar 0:4.

Es ist ein Ergebnis, das als ein Tiefschlag für die Gärtnerstädter zu deuten ist. Denn letztlich hatten die Gilchinger mit drei Torschüssen vier Treffer erzielt, erst in der letzten halben Stunde ließen sie dann doch noch Chancen ungenutzt. Von einer solchen Effektivität können die FCG-Fans aktuell nur träumen. Träumen durften sie auch, als die Gundelfinger nach einer halben Stunde bei Chancen von Thomas Schwer und Johannes Hauf dem Führungstreffer nahe waren.

„Bei Standards sind die richtig gut. Da muss die Zuordnung stimmen“, hatte FCG-Coach Karlheinz Schabel im Vorfeld noch gewarnt, doch die Worte verhallten. In der 34. Minute köpfte Christian Rodenwald nach einer Ecke zum 1:0 ein. Dann erhöhte Ramon Adofo mit dem Pausenpfiff auf 2:0. Richtig kurios wurde es in der 57. Minute. Gilchings Torhüter Felix Ruml überwand sein Gundelfinger Gegenüber Dominik Dewein mit einem Abschlag. Auf dem Kunstrasen gewann der aufprallende Ball ganz schnell wieder an Höhe und flog über Dewein hinweg zum 3:0 in den Gundelfinger Kasten. Der deutlichste Unterschied zwischen beiden Teams wurde dann innerhalb von zwei Minuten allen vor Augen geführt. Während Christoph Meißner auf 4:0 erhöhte (66.), bekam der eingewechselte Bernd Scheu auf der Gegenseite zweimal die Chance, das Ergebnis etwas erträglicher zu gestalten. Doch erst scheiterte er an Keeper Ruml aus einer ähnlichen Situation wie Adofo beim 2:0. Beim anschließenden Eckball kam Scheu so frei wie Rodenwald beim 1:0 zum Kopfball – und brachte die Kugel wuchtig genau auf Ruml. (wab)

