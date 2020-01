vor 21 Min.

Mit Erfahrung gepunktet

Zehn Sätze, vier TVL-Zähler

Mit zwei Fünf-Satz-Siegen gegen Gastgeber TSV Friedberg IV und den TV Bad Grönenbach kehrten die Lauinger Volleyballer erschöpft, aber zufrieden vom jüngsten Bezirksklassen-Auswärtsspieltag zurück.

Nach den Ausfällen von Mittelangreifer Hörger und Außenangreifer Y. Solomun reisten die Lauinger nur mit sieben Aktiven und mit einem Altersdurchschnitt „50 plus“ an. Konzentriert und mit geringer Eigenfehlerquote gelang ein Auftakt nach Maß gegen die jungen Gastgeber (25:22). Trotz teilweiser Führung gingen von den nächsten drei Durchgängen zwei verloren (19:25, 25:21, 19:25). Vor allem die hochgewachsenen Mittelangreifer stellten den Lauinger Block und die Feldabwehr vor große Probleme. Die drohende Niederlage wurde in Satz fünf abgewendet (15:11). Für die bislang einzige Saisonniederlage gegen TV Bad Grönenbach (1:3) revanchierte sich der TVL nun im Rückspiel, durchlitt beim 3:2-Erfolg aber Höhen und Tiefen: 16:25, 25:18, 21:25 und 25:22 lauteten die Satzergebnisse bis zum 2:2. Eine Aufschlagserie von Konle legte den Grundstein für den Matchgewinn per Tiebreak (15:7).

In zwei Wochen steht der Heimspieltag gegen Tabellenführer FC Langweid und und Lokalrivalen TV Dillingen auf dem Plan. (MM)

TV Lauingen: Thomas Burr, Frank Engelniederhammer, Volker Konle, Stefan Libera, Markus Maier, Holger Schünzel, Ingo Vincon

