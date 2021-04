vor 17 Min.

Nach der Zitterpartie schlägt Heisele befreiter ab

Plus Gran Canaria Open: Sebastian Heisele schafft erstmals in dieser Saison den Cut. Auf der Kanaren-Insel spielt der Dillinger alle vier Runden unter 70 Schlägen.

Von Günther Hödl

Sein viertes diesjähriges Turnier auf der europäischen Golftour bescherte dem Dillinger Profi Sebastian Heisele endlich den Einzug in die beiden Schlussrunden. Nach knapp geschafftem Cut belegte er am gestrigen Sonntag schlussendlich den geteilten 45. Platz unter 151 Startern. 74 davon hatten den Cut nach zwei der vier Runden geschafft und spielten am Samstag um insgesamt 1,5 Millionen Euro Preisgeld weiter.

