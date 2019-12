vor 45 Min.

Niederlagen für Mörslingen

Vier Mannschaften gehen als Verlierer von den Bahnen

Von Birgit Erdmann

Eine 2:6-Niederlage (3309:3393) musste Bayernligist SKK Mörslingen gegen den Golden Kranz Durach einstecken.

Der SKK startete mit Bernd Steinbinder und Markus Fischer. Während Steinbinder klar gegen Baumgartner gewann, musste sich Fischer dem Tagesbesten Olaf Koberwitz (623) geschlagen geben. Thorsten Nippert lieferte sich mit Andreas Zammataro ein heißes Match, war jedoch am Ende unterlegen. Der angeschlagene Markus Büchner kämpfte sich durch das Spiel, musste den Punkt aber dem Duracher Timo Engel überlassen. Zwischenstand vor dem letzten Drittel 1:3 / - 89 Holz für den SKK. Eine schwere Aufgabe für das Schlussduo Fabian Frank und Gerd Häusler. Frank musste zwar seinen ersten Durchgang abgeben, die restlichen drei entschied er für sich und holte den zweiten Punkt für den SKK. Häusler verlor die ersten zwei Sätze gegen Jürgen Schmidt. Im dritten Durchgang war er voll auf Kurs, musste jedoch verletzungsbedingt aufgeben. Peter Laßmann kam für den SKK ins Spiel. Aber auch dieser Punkt ging auf die Seite der Allgäuer. Beim SKK überzeugte Kapitän Bernd Steinbinder mit 597 Kegel.

Ergebnisse: Steinbinder - Baumgartner 1:0 (4:0/597:550), Fischer - Koberwitz 0:1 (0:4/522:623), Th. Nippert - Zammataro 0:1 (2:2/555:578), Büchner - Engel 0:1 (1:3/537:549), F. Frank - Schmid 1:0 (3:1/569:532), Häusler/P.Laßmann - Schmidt 0:1 (1:3/529:561).

Der SKK Mörslingen II verlor gegen den Tabellenführer TuS Fürstenfeldbruck ebenfalls mit 2:6 (3205:3318). Die Gastgeber gerieten zu Beginn bereits in Rückstand. Jürgen Brugger unterlag Daniel Groß (594). Michael Baur holte zwar seinen Punkt, aber der SKK lag 43 Holz hinten. So standen 1:3 MP auf der Anzeigetafel. In der Mittelpaarung kam es noch dramatischer. Thomas Weber verlor knapp gegen Andree Wimmer. Auch Uwe Färber musste seinen Punkt dem Tagesbesten Dennis Heigl (604) überlassen. Zwischenstand 1:5 - der SKK lag mit 114 Kegel in Rückstand. Eine schier unlösbare Aufgabe, aber Andreas Engelmayer und Peter Laßmann kämpften sich bis zum letzten Abräumen auf 30 Holz heran und setzten die Gäste mächtig unter Druck. Diese behielten aber doch die Nerven, und ein Remis war nicht mehr möglich. (be)

Ergebnisse: Brugger – Groß 0:1 (0:4/522:594), Baur – Gastgeb 1:0 (2:2/521:492), Weber – A. Wimmer 0:1 (1:3/540:548), Färber – Heigl 0:1 (0:4/541:604), P. Laßmann – Kostic 0:1 (2:2/518:557), Engelmayer – F. Wimmer 1:0 (3:1/563:523).

Kreisklasse Gemischt: ESV Nördlingen I – SKK Mörslingen III 6:0 (2175:1914). Wiedemann – Veh 1:0 (3:1/521:498), Lauermann – Ritter 1:0 (4:0/555:461), N. Singheiser – Hummel 1:0 (4:0/563:478), U.Singheiser – Bobinger 1:0 (3:1/536:477).

