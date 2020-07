11:28 Uhr

Sportkegeln in Höchstädt: Er ist seit 31 Jahren auf der Jagd nach Holz

Plus Werner „Wulli“ Schmid leitet die Abteilung Sportkegeln bei der SSV Höchstädt. Was ihn an der Sportart fasziniert und welcher Traum bald in Erfüllung gehen soll.

Von Christian Schuster

Seit der Gründung 1987 werden beim Höchstädter Sportkegelteam die Kegel aufgestellt, der richtige Auflagepunkt gewählt und die richtige Kugelgeschwindigkeit mit viel Präzision gespielt. Bei den Aktiven sind Begriffe wie „Alle Neune“, „Bande“ oder „in die Vollen“ keine Seltenheit. Im Fachjargon der Kegler gäbe es noch viele weitere Beispiele zu nennen. Die Abteilung der SSV zählt rund sechzehn Mitglieder und ist somit die kleinste Sparte im Verein. Abteilungsleiter vom Sportkegeln ist Werner Schmid, besser bekannt als „Wulli“, welcher der Präzisionssportart, bei der das Ziel ist, auf einer glatten Bahn alle neun Kegel abzuräumen, selbst restlos erlegen ist.

SSV Höchstädt: Abteilung Sportkegeln seit 1987

Bei der SSV Höchstädt geht man seit 1987 auf die „Jagd nach Holz“. Am 11. Mai wurde im Sportheim der SSV Höchstädt beschlossen, die Sparte Kegeln zu gründen. Die Gründungsmitglieder in der Leitung waren der erste Spartenleiter Roland Günther, Sportwart Karlheinz Hitzler und Schriftführerin Elisabeth Bay. Werner Schmid ist seit 2010 mit viel Leidenschaft und Engagement im Amt des Abteilungsleiters Sportkegeln. Selbst ist Schmid seit 31 Jahren aktiver Spieler und hat schon mehr als 500 Spiele bei der SSV absolviert. Vereinsmitglied ist der 70-Jährige jedoch schon seit 55 Jahren, in denen er seit Beginn immer eng mit dem Verein verbunden war. Er war 30 Jahre bei den Fußballern aktiv als Spieler, Jugendtrainer und Funktionär. Was auch immer es zu organisieren gibt oder wenn ein Mann am Grill benötigt wird – Werner Schmid ist immer parat und für die SSV im Einsatz. Die Kameradschaft wird bei den Keglern großgeschrieben. Wenn man den Abteilungsleiter fragt, was ihn am Kegeln fasziniert, dann sagt er: „Es ist ein Sport für Jung und Alt.“ Der Mannschaftswettkampf und die immer wiederkehrende Spannung bei den Spielen gefallen ihm. „Die Augen-Hand-Koordination ist wichtig, Technik und Schrittfolge müssen auch stimmen. Das erfordert sehr viel Training.“

In der Gaststätte zur Glocke hatten die Kegler der SSV 18 Jahre (bis 2005) ihre sportliche Heimat. Seit 2006 lassen die Sportler in den Nebelbachstuben in Blindheim die Kegel umfallen. „Dadurch, dass wir nach Blindheim umziehen mussten, weil die Bahnen in der Glocke nicht mehr zur Verfügung standen, können wir im Moment keine Jugendarbeit durchführen. Es gibt auch niemanden, der die Jugendlichen ständig nach Blindheim fahren kann“, sagt Schmid. Nach langem Hoffen wird der Traum von den eigenen Kegelbahnen endlich umgesetzt. Im Zuge des Umbaus „Projekt Zukunft“ sollen am Sportgelände der SSV Höchstädt vier neue Kegelbahnen entstehen, erzählt der Abteilungsleiter.

Sportkegler holten schon viele Erfolge

Die Sparte konnte schon viele Erfolge feiern, zum Beispiel den Dreifachaufstieg in der Saison 1992/93. Im Moment spielt die erste Mannschaft in der Kreisklasse und die zweite in der Kreisklasse B II. Die Saison 2019/20 der Sportkegler war wegen der Corona-Krise vorzeitig beendet, somit wurden die Abschlusstabellen nicht für 18 Spieltage, sondern für 16 ausgewertet. Höchstädt belegte mit der ersten Mannschaft den dritten Platz in der Kreisklasse. „Unsere Sparte hat ein spezielles Verhältnis zu der Partnerstadt Friedrichsgrün.“ Mit dem Kegelverein aus Friedrichsgrün werden jährlich gemeinsame Ausflüge organisiert. Jedes Jahr an Ostern findet ein gemeinsamer Ausflug statt – zumindest in Nicht-Corona-Zeiten. Die SSV-Kegler besuchen jedes Jahr die Weihnachtsfeier des Partnerklubs. Die Kegler sind auch in der Stadt aktiv, wenn Veranstaltungen anstehen, wie etwa das Brunnen- und Stadtfest.

Werner „Wulli“ Schmid freut sich über Interessenten

Natürlich hat auch die Kegler die Pandemie erwischt und sie mussten die Bahnen verlassen. „Training ist im Moment nur möglich mit den aktuellen Hygieneregeln vom bayerischen Sportkegler- und Bowlingverband, es darf nur eine Person pro Bahn die Kegel abräumen. Da wir in den Nebelbachstuben nur zwei Bahnen zur Verfügung haben, macht das für uns im Moment noch keinen Sinn, ist aber für die Kegler kein Problem, da im Juli und August in einer Saison ohne Pandemie sowieso Pause ist“, berichtet Schmid. Die Saison 2020/21 soll im September starten, außer das Coronavirus macht den Keglern einen Strich durch die Rechnung. „Da der Kegelsport leider rückläufig ist, wie so viele Sportarten, werde ich versuchen, wieder mehr Kegler an die Bahn zu bringen. Wir erhoffen uns, dass wir im September regulär mit unserer Saison beginnen dürfen.“ Wer Lust zum Kegeln habe oder es einfach mal probieren möchte, sei jeden Mittwoch ab 18 Uhr in den Nebelbachstuben willkommen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Rassismus: Jetzt gibt es ein Urteil zum Spielabbruch der SSV Höchstädt

Themen folgen