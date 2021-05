Aufschlag zur Saison 2021

BTV-Verbandsrunde: Am 12. Juni soll es mit den Mannschaftsligen losgehen.

Der Wettspielbetrieb unter dem Dach des Bayerischen Tennis-Verbands (BTV) startet am 12. Juni 2021. Aufgrund der neuen Rahmenrichtlinien und der aktuell stark rückläufigen Corona-Inzidenzwerte stehe einem flächendeckenden, regelkonformen Wettbewerb schon jetzt nicht mehr allzu viel im Weg, hieß es am BTV-Verbandssitz in Oberhaching. Rein aus Vorsichtsgründen haben sich Präsidium und Verbandsausschuss dazu entschlossen, den ursprünglich für 1. Juni vorgesehenen Saisonbeginn zwei Wochen nach hinten zu verschieben.

"Puffer" wegen Doppel und Gastronomie

BTV-Präsident Helmut Schmidbauer sagte, mit diesem Puffer wolle man „unter anderem hinsichtlich Doppel, Gastronomie und Nutzung der Umkleiden und Duschen in allen Regionen und Ligen möglichst gleiche Bedingungen schaffen“.

Der Wettspielbetrieb für alle Ligen bis zur Bayernliga beginnt auf Basis des bestehenden Spielplans. Ausnahmen sind die Altersklassen U12 und jünger, deren Begegnungen wie geplant bereits am 1. Juni starten sollen. (AZ)