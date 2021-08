Untere Fußball-Klassen

21:00 Uhr

Bachtal ist der erste Tabellenerste

Lukas Wickmair (Mitte) köpft hier zur 1:0-Führung gegen den TSV Haunsheim ein – und erzielt damit den ersten Treffer für die neu gegründete SpVgg Bachtal in einem Punktspiel. Am Ende hieß es vor rund 300 Zuschauern in Landshausen 5:0 für die Gastgeber.

Plus Fußball-Kreisklasse West II: Die SpVgg schießt sich mit einem 5:0 gegen Haunsheim an die Spitze. Auch der FC Weisingen im Aschberg-Derby und Ziertheim-D. gewinnen ihre Auswärtsspiele.

Neumünster-U. – Baiershofen 2:2

Ohne Sieger endete bereits am Freitagabend das Auftaktspiel der Fußball-Kreisklasse West II. Im Lokalderby fielen alle vier Tore erst nach dem Wechsel. Thomas Birk (57.) brachte die Platzherren zwar in Front, doch Martin Wiedemann (71.) und Sebastian Roßner (74.) dreht die Partie per Doppelschlag Mitte der zweiten Halbzeit vorübergehend. Vier Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit wurden die Bemühungen von Neumünster belohnt, als Stefan Kirchberger der 2:2-Ausgleich gelang. (dz)

