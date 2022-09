Daniela Ungers Abschluss am Mondsee

Triathlon: Daniela Unger beendet ihre Saison mit einem zweiten Platz auf der Mittteldistanz in Österreich.

Eine erfolgreiche Saison beendete Triathletin Daniela Unger mit dem zweiten Rang auf der Mitteldistanz am Mondsee/Österreich. 2022 hat sie unter anderem den Vizetitel bei der Altersklasse-Europameisterschaft in München gewonnnen.

Nach mehreren Sprints und olympischen Distanzen wollte Unger nochmals die Anforderungen einer Mitteldistanz bewältigen, „bei der man sowohl mental als auch ausdauertechnisch an Grenzen stößt, die bei den kürzeren Distanzen noch nicht in diesem Maße spürbar sind und bei denen vor allem die Wettkampfverpflegung eine größere Rolle spielt“. Die Ausdauersportlerin vom TV Lauingen testete bei dieser Gelegenheit, ob ihre neue Ernährungsstrategie funktioniert, nachdem sie bei den letzten beiden Distanzen Probleme gehabt hatte: „Mit meiner eigenen Mischung aus Energieriegel und Gels bin ich diesmal gut zurechtgekommen.“ Beim Mondsee-Triathlon war die Gundelfingerin nach 4:41 Stunden als Zweite im Ziel: „Alles in allem war der Wettkampf landschaftlich sehr reizvoll, mit 1,9 Kilometer Schwimmen im klaren Mondsee, 90 Kilometer Radfahren um den Mond- und Attersee sowie 21 Kilometer über vier Laufrunden bis in die Innenstadt.“

Daniela Unger blickt auf eine erfolgreiche Saison mit neun Wettkämpfen zurück, in der sie acht Mal in der Gesamtwertung auf dem Treppchen stehen und neue Bestzeiten aufstellen konnte: „Vieles wäre nicht möglich ohne meine Familie und Sponsoren, die mich dabei unterstützen!“

