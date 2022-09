Ironman

18:00 Uhr

Gundelfingerin Trathletin Sabrina Klotz: „Ich fliege zum Ironman!“

Plus Die Gundelfingerin startet am 6. Oktober beim Ironman auf Hawaii – trotz Schienbein-Bruch Anfang 2022. Wie sie sich auf die Triathlon-WM vorbereitet.

Von Günther Hödl

Seit ihrem Langdistanz-Sieg vergangenes Jahr beim Triathlon-Klassiker in Roth hat Sabrina Klotz einen Traum – und der handelt von einer bekannten Inselgruppe im Pazifik. Dort will sie aber nicht am Strand unter Palmen entspannen, sondern ganz im Gegenteil: Die junge Gundelfingerin sucht die ultimative sportliche Herausforderung bei der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii. Schneller als erwartet erfüllt sich nun Sabrinas Traum: „Ich bin schon losgeflogen“, teil sie mit. Um sich zu akklimatisieren für ihr Rennen am Donnerstag, 6. Oktober. Dort startet sie nach eigener Aussage als einzige Deutsche in der Altersklasse der 18- bis 24-jährigen Frauen.

