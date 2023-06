Harte Tennis-Kämpfe beim FC Gundelfingen

Gundelfinger Nachwuchs steckt Niederlagen ein, Herren 60 nutzen den Heimvorteil.

Die Tennis-Knaben siegten am Freitag zu Hause gegen Neusäß mit 6:0. Den Juniorinnen gelang nach drei 0:6-Niederlagen nun erstmals ein 5:1 in Bonstetten – das sind die ersten guten Nachrichten nach dem Tennis-Wochenende aus Gundelfinger Sicht.

Den ersten und bisher einzigen Punkt für das noch sehr junge Juniorinnen-Team erzielte Charlotte Kaufmann nach hartem Kampf im Match-Tiebreak. Auch Soraya Hitzler sowie das Doppel Kaufmann/Amelie Wagenhuber hatten sich in den dritten Satz gerettet, mussten sich letztendlich aber den Gastgeberinnen geschlagen geben. Mit 0:8-Matchpunkten bilden die FCG-Juniorinnen das Schlusslicht in der Südliga 3.

Auch die Bambini II mussten sich am Samstag in Riedlingen mit 1:5 geschlagen geben. Das Doppel Katharina Hausmann/Ruben Mack holte den Ehrenpunkt. Auf Platz 3 in der Südliga 5 befindet sich die erste Bambinimannschaft nach ihrem 5:1-Sieg gegen den TC Hausen. Auch die U10-Mannschaft siegte in Leipheim mit 5:1.

Herren gewinnen daheim

Die Herren 60 empfingen den TC Reisensburg und nutzten ihren Heimvorteil bei ihrem ersten Heimspiel direkt voll aus. Dieter Lang, Reiner Frey und Georg Hieber siegten schnell und deutlich in zwei, Hermann Pötzl und Vinzenz Zähnle in drei Sätzen. Mit dieser klaren 5:1-Führung aus den Einzeln ging es in die Doppel, von denen zwei weitere an die FCG-Senioren gingen, was gleichbedeutend war mit dem 7:2-Gesamtsieg.

Mit diesem Rückenwind des ersten Saisonsiegs baut das Team um Mannschaftsführer Wolfgang Adlassnig auch in den nächsten beiden Heimspielen gegen Krumbach und Huisheim auf seinen Heimvorteil. Die Herren 30 machten es in Offingen den Senioren gleich und gewannen ebenfalls mit 7:2. Alexander Maier an eins musste sich knapp im Match-Tiebreak geschlagen geben, und das Doppel Kuchenbaur/Seitz hatte mit zweimal 3:6 kaum Chancen auf einen Sieg. Dennoch stehen die Herren 30 als Team weiterhin ungeschlagen an der Spitze der Südliga 1 und sind punktgleich mit dem TC Rot-Weiß Rain am Lech, wo am kommenden Samstag die Meisterschaft entschieden wird.

Die Herren I fieberten am Sonntag auf heimischer Anlage dem Derby gegen Dillingen entgegen und verloren denkbar knapp mit 4:5. Nichtsdestotrotz steht das Team um Mannschaftsführer Alexander Daumann mit Platz 3 immer noch auf dem Treppchen in der Südliga 1 und reist am Sonntag wieder hoch motiviert zum Tabellenersten Pfuhl.

Selbstvertrauen für Hausen

Auch für die Herren 2 geht es in der nächsten Woche gegen die Nummer 1 der Südliga 4 Hausen, das aktuell noch knapp vor dem FCG-Team steht. Nach ihrem 9:0-Erfolg gegen ihre Gäste aus Lauingen am letzten Spieltag sollten Frank Mayershofer, Johannes Wiesmüller, Pascal Mayer, Daniel Kuchenbaur, Marcel Weber und Alexander Stenke aber genug Selbstvertrauen für diese Aufgabe getankt haben.

Die Herren 3 haben sich am Sonntag dem Tabellenersten ihrer Südliga 4 Wullenstetten bereits gestellt, waren beim 2:7 aber nahezu chancenlos. Einzig Elias Frei gewann sein Einzel in einem spannenden Dreisatzmatch, das Doppel Lucas Bayer/Holger Kapfer durften ebenfalls nach gewonnenem Match-Tiebreak jubeln. Auch Florian Baierl/Simon Krist retteten sich noch in den dritten Satz, verloren hier aber mit 6:10.

Die Damen I durchlaufen dagegen weiterhin locker und ungefährdet die Südliga 1 und erzielten bei ihrem Auswärtsspiel in Neuburg den ersten 9:0-Sieg in dieser Saison. Weder im Einzel noch im Doppel ließen Romina Keck, Carina Pappe, Isabel Adlassnig, Carolin Trittner, Cornelia Aust und Carmen Kretzinger ihren Gegnerinnen den Hauch einer Chance.

Damenmannschaft tut sich schwer

Die dritte Damenmannschaft tut sich in der Südliga 3 dagegen deutlich schwerer und wartet nach wie vor auf den ersten Saisonsieg. Auch am dritten Spieltag war beim 3:6 zu Hause gegen Kötz wenig zu holen.

Bereits nach den Einzeln stand es nach Siegen von Ute Stricker und Teresa Niermann 2:4 aus FCG-Sicht, bevor das Doppel Niermann/Stefanie Eickelpasch noch einen weiteren, dritten Punkt holte. Nun greifen die Damen 3 nach drei Heimspielen erstmals auswärts an und hoffen am Sonntag in Wittislingen auf den ersten Saisonsieg.