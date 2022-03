Fußball-Bayernliga Süd

vor 51 Min.

Richtungsweisende Tage für Gundelfingen

Plus Fußball-Bayernliga Süd: Auf den FC Gundelfingen warten zwei direkte Konkurrenten im Abstiegskampf. Vor dem Nachholspiel gegen den TSV Wasserburg ist eine Personalie geklärt.

Von Walter Brugger

Zehn Tage liegt der 2:1-Erfolg gegen den TSV Kottern schon zurück, aufgrund des spielfreien Wochenendes hatte Trainer Martin Weng den Bayernliga-Fußballer des FC Gundelfingen vergangenen Montag sogar eine Übungseinheit erspart. Sammeln und Kraft für den Abstiegskampf tanken – das war die Idee, nun geht es wieder in die Vollen. Mit dem Nachholspiel am Dienstagabend (17.30 Uhr) gegen den TSV Wasserburg/Inn starten die Gärtnerstädter in eine vielleicht schon richtungsweisende Woche.

