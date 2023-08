Fußball

vor 17 Min.

"Dillinger" Klubs in zwei Ligen: Von Titelanwärtern und Abstiegskandidaten

Plus DZ/WZ-Kick-off-Check: Die Lage für die insgesamt elf Vereine aus dem Landkreis Dillingen in den Kreisklassen Nord I und II vor der neuen Fußball-Saison.

Von Günther Dirr Artikel anhören Shape

Zur Fußball-Saison 2023/24 stellt der Landkreis Dillingen insgesamt elf Mannschaften in den beiden Nord-Kreisklassen. Neun kicken „traditionell“ in der Nord II, der TSV Unterringingen und Aufsteiger TSV Bissingen müssen aufgrund ihrer geografischen Lage gegen die Teams aus dem Landkreis Donau-Ries in der KK Nord I ran.

Aufsteiger TSV Bissingen ist zum Auftaktspiel am Samstag, 12. August (17 Uhr) in Mönchsdeggingen zu Gast. Aus dem Kader der Kesseltaler hat sich lediglich Robin Bräuninger verabschiedet (Knieverletzung). Sonst kann Coach Hans-Peter Taglieber mit der Aufstiegself planen. Mit Noah Ganzenmüller, Samuel Thurian, Michael Gnugesser und Tobias Winter stoßen vier Junioren dazu. Zur Ligaeinteilung der Bissinger sagt Sportleiter Christoph Hofer: „Das passt. Wir haben eh die Kreisklasse Nord I favorisiert und derweil mit Testspielen gegen Teams aus dem Rieser Raum schon Erfahrungen gesammelt. Außerdem kommt unser Trainer auch aus dieser Gegend.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .