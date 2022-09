FC Gundelfingen: Problemfeld letztes Drittel

Fußball-BayernligaSüd: Gegen den SV Kirchanschöring entwickelt der FC Gundelfingen kaum Torgefahr – und leistet sich hinten einen Fehler zu viel.

„Wer mehr Fehler macht, der verliert.“ Was zunächst wie eine Phrase von Mario Demmelbauer klingt, brachte das Geschehen im Spiel der Fußball-Bayernliga zwischen dem FC Gundelfingen und dem SV Kirchanschöring genau auf den Punkt. Und weil die Gundelfinger eben den einen Fehler mehr machten, durfte sich Trainer Demmelbauer über einen 2:1 (1:1)-Sieg im Schwabenstadion freuen.

Engagierte Gundelfinger Leistung

„Ein Remis wäre auch okay gewesen“, haderte derweil FCG-Coach Stefan Anderl etwas, der seinen Schützlingen einmal mehr eine engagierte Leistung attestierte. „Nur schaffen wir es derzeit nicht, im letzten Drittel so richtig gefährlich zu werden. Ein Treffer aus den vergangenen drei Spielen sind ein eindeutiger Beleg dafür.“ Zumal dieses Tor auch noch aus einem Elfmeter resultierte. Kurz nachdem Kirchanschörings Luca Schmitzberger die Oberbayern mit einem abgefälschten Schuss in Führung gebracht hatte, gelang Manuel Müller in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit per Strafstoß das 1:1. Vorausgegangen war ein unstrittiges Foul von Dominik Buxmann am aufgerückten FCG-Verteidiger Elias Weichler.

Fehlerkette beim FC Gundelfingen: 1:2

Apropos Weichler. Er hatte diesmal Marius Brugger als Nebenmann in der Innenverteidigung anstelle des fehlenden David Anzenhofer. Dessen Absenz war jedoch nicht entscheidend, dass sich der FCG das alles entscheidende 1:2 (70.) fing, sondern eine Fehlerkette, als die FCGler bei einem Abstoß das Spiel schnell machen wollten. Torhüter Dominik Dewein, der kurz nach der Pause bravourös die Chance von Simon Jauk zunichte gemacht hatte, brachte Weichler in Bedrängnis. Dessen Zuspiel auf Jan-Luca Fink geriet zu ungenau – Kirchanschörings David Lobendank ging dazwischen, passte zu Jauk und der versenkte die Kugel aus 22 Metern im Netz. Der entscheidende Nackenschlag für die Grün-Weißen, die zuvor durch Andreas Durner noch selbst den Führungstreffer vor Augen hatten. SVK-Verteidiger Elias Huber rettete noch auf der Torlinie – und Durner hatte doppeltes Pech. Er verletzte sich und musste mit einer Mittelfußprellung vom Platz.

FC Gundelfingen: Dewein – Durner (68. Grötzinger), Brugger, Weichler, J. Fink – Tarakan (46. Noller), Braun (62. Ost), Sailer (83. Spizert) – Hafner, Müller – Neziri (80. Schneider)

SV Kirchanschöring: Weber – Auerhammer, Huber (67. Miladinovic), Dinkelbach, Nicklas – Lobendank, Sternhuber, Buxmann (67. Obirei), Mühlbacher – Schmitzberger (81. Wengler), Jauk (89. Kronbichler)

Schiedsrichter: Krzyzanowski (VfR Neuburg) Tore: 0:1 Schmitzberger (41.), 1:1 Müller (45.+4/Foulelfmeter), 1:2 Jauk (70.) Gelbe Karten: Tarakan, Sailer, Braun, J. Fink / Sternhuber, Schmitzberger, Auerhammer, Buxmann Zuschauer: 430