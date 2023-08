Haunsheim dominiert das Lokalderby

Fußball-A-Klasse West II: 275 Zuschauer sehen 4:1-Heimsieg des TSV Haunsheim gegen den FC Unterbechingen.

Haunsheim – Unterbechingen 4:1

Zum Auftakt der Fußball-A-Klasse West II gewann Haunsheim vor 275 Zuschauern gegen den Lokalrivalen FC Unterbechingen am Ende klar. Haunsheim begann engagiert, Florian Hommel erzielte per Distanzschuss das 1:0 (25.). Ives Krpic erhöhte mit einem Elfmeter (26.). Der FCU versuchte es im gesamten Spiel zumeist über lange Bälle, die in Keeper Marvin Nieke aber einen dankbaren Abnehmer fanden. Gerrit Nieke besorgte aus der Distanz das vorentscheidende 3:0 (57.). Krpic stellte in der 76. Minute sogar noch auf 4:0, ehe Valentin Förg den FCU-Ehrentreffer markierte (82.). (KRY)

TG Lauingen II – Glött II 2:6

In der ersten Hälfte sah es noch nicht nach einem Kantersieg aus. Einen schmeichelhaften Foulelfmeter nutzte Angreifer Sinan Kaya zur TG-Führung. Erst jetzt wachten auch die Glötter auf. Noch vor dem Wechsel gelang Stephan Ansbacher nach Kombination mit seinem Bruder Simon das 1:1 (35.). Nach der Pause dominierten die Lilien. Simon Ansbacher traf zur SSV-Führung (49.). Ansbacher, Benedikt Guggemos per Solo mit dem schönsten Treffer, Robin Bacherle und Spielertrainer Roland Becherer machten die weiteren Gäste-Tore. Zwischendurch verkürzte Sinan Kaya auf 2:5. (RÖB)

FC Günzburg II – Zusamzell/R. 9:1

Der Saisonauftakt der SG ging völlig in die Hose. Bei der Bezirksliga-Reserve des FC Günzburg schrammt sie knapp an einer zweistelligen Schlappe vorbei. Selbst den Ehrentreffer mussten die Günzburger per Eigentor erzielen. (doze)

Offingen II – Bachtal II 2:5

Lukas Wickmair brachte die Gäste nach einer Lukschnat-Ecke in Führung (20.). Schwarzmann egalisierte diese per Fernschuss (40.), ehe beinahe im Gegenzug erneut Wickmair einen Handelfmeter zur 1:2-Pausenführung verwertete. Niklas Müller nickte einen Eckball zum 1:3 ein (52.), wiederum im Gegenzug verkürzten Zillich auf 2:3. In der Schlussphase dominierten die Bachtaler. Niklas Müller und Andreas Lukschnat stellten das Ergebnis noch auf 2:5. (CHRIS)

TV Gundelfingen – Rettenbach 1:0

Seine Heimstärke ließ der TVG den Gast spüren. Die Platzherren mussten sich aber bis zur 52. Minute gedulden, ehe Johannes Keiß zum umjubelten 1:0 traf. (doze)

Peterswörth – FC Lauingen II 1:7

Chancenlos war Aufsteiger Peterswörth. Beim Sieger trafen Leon Rutkowski (4), Adrian Knop , Michael Weißbecker und Muharrem Thaqi . Den Ehrentreffer machte Andreas Stadler . (doze)

Gundremmingen – BC Schretzheim II 3:2