Kein Tag für die Gastgeber im Kreis Dillingen

Fußball-Kreisklassen Nord: Vier Spiele der "Nord II" enden remis. Und alle sieben Gastgeber bleiben ohne Sieg. In der Nord-I-Gruppe gelingt Bissingen ein wichtiger Auswärtserfolg.

Kreisklasse Nord II

FC PUZ – Unterthürheim 1:1

150 Zuschauer in Pfaffenhofen erlebten einen spannungsgeladenen Lokalschlager der Fußball-Kreisklasse Nord II. Christian Binswanger bracht die Gäste nach einer Viertelstunde in Führung, aber schon acht Minuten später belohnte sich der FC PUZ für seinen Aufwand mit dem Ausgleichstreffer durch Georg Buchart. Weitere Tore ließen die jeweiligen Abwehrreihen nicht mehr zu. (doze)

Altisheim-L. – Kicklingen-F. 0:2

Durch diesen Sieg beim Tabellenvorletzten behält Kicklingen den knappen Rückstand auf Spitzenreiter Ehingen bei. Die Gäste erzielten ihre beiden Treffer dabei jeweils kurz vor Ende von Hälfte eins und zwei. Das 0:1 (45.) war allerdings ein Eigentor von Jan Münnich. Erst zwei Minuten vor dem Abpfiff gelang Thomas Schön das erlösende 0:2. (dz)

Binswangen – Oberndorf 4:4

Offensive war Trumpf im Spiel zweier Tabellennachbarn. Oberndorfs 0:1 (Fabian Kretschmer) drehte Kevin Oberschmid mit zwei Toren. Schon im Gegenzug folgte der Ausgleich, wiederum durch Kretschmer. Nach dem 3:2 und 4:2 durch Christopher Fiegel bzw. Oktay Cicek schien der Heimsieg möglich, doch die Oberndorfer schlugen durch Sönke Kragl und Sebastian Hieger erfolgreich zum 4:4-Endstand zurück. (doze)

Wertingen II – Ehingen-O. 2:6

20 Minuten hielt die TSV-Führung durch Dominik Wörle (4.), dann glich Ehingens Spielertrainer Reinhold Armbrust aus. In den acht Minuten vor der Pause schepperte es dann gleich dreimal im Kasten der Wertinger: Michael Kottmair, Robin Schmidbaur und erneut Armbrust stellten das Ergebnis auf 1:4. Auch im zweiten Durchgang war Ehingen überlegen. In der 54. Minute kassierte Wertingen II ein weiteres „einfaches“ Gegentor durch Leser. Das 2:5 von Ivan Rasic war nur Ergebniskosmetik (84.). In der Nachspielzeit überhob Armbrust TSV-Keeper Pfänder aus 20 Metern zum verdienten 2:6-Endstand. (THMI)

Eggelstetten – FC Donauried 1:2

Die Heimelf verschlief die Anfangsphase und lag nach 15 Minuten bereits mit 0:2 zurück. Torschützen waren Matthias Draws (11.) und nur wenig später Manuel Schweyer. In der 24. Minute bekam die Heimelf nach einem Foul an Peter Rossmann einen Elfmeter zugesprochen, den Daniel Hurle sicher zum 1:2 verwandelte. Nach der Halbzeit drückte der SVE vermehrt auf das Tor der Gäste, konnte aber seine Chancen nicht verwerten. Der FCD vergab mehrere Konterchancen kläglich. So blieb es am Ende bei einem nicht unverdienten Sieg der Gäste. (sve)

Donaualtheim – Wortelstetten 2:2

Der SVD tat sich anfangs schwer, ein von Keeper Brian Sturm gehaltener Foulelfmeter bewahrte die Heimelf vor einem Rückstand. Dann brachte Tobias Fech den SV Wortelstetten nach einer halben Stunde in Führung, die Jonas Wünsch fünf Minuten nach dem Wechsel auf 0:2 erhöhte. Pascal Scheider mit seinen beiden Treffern Mitte der zweiten Halbzeit rettete den Gastgebern noch einen Punkt. (YGAL)

Donaumünster – Schretzheim 1:1

Gleich zu Beginn konnte Damian Lasar mit einem perfekten Pass über die Abwehr Gabriel Scharf in Szene setzen, der nahm Geschwindigkeit auf und traf zum 0:1 ins lange Eck. Nun entwickelte sich auf schwerem Boden ein Kampfspiel. Nach der Pause dominierte der SVDE und hatte mehrere sehr gute Chancen zum Ausgleich, vom BCS kam deutlich zu wenig. In der 68. Minute war es dann so weit: Spielertrainer Jürgen Sorg traf per Freistoß zum verdienten 1:1. So endete das Verfolgerduell ohne Sieger. (MÜDA)

Kreisklasse Nord I

Wolferstadt - Bissingen 2:4

In einem Spiel mit vielen Chancen auf beiden Seiten zeigte der Gast die bessere Verwertung und sicherte sich wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Die Heimführung durch Robert Hofmann nach einer halben Stunde drehten die Kesseltaler per Doppelschlag durch Dominik Konle (58.) und Daniel Braun (63.). In der 76. Minute erhöhte Konle gar auf 1:3. Die dezimierte Heimelf („Gelb-Rot“ für Thomas Reicherzer/80.) verkürzte nach Foulelfmeter durch Stefan Rebele noch auf 2:3. Die Entscheidung markierte Daniel Braun (87.). (tsv)

Megesheim – Unterringingen 6:0

Gegen die ebenfalls im Tabellenkeller rangierenden Gastgeber setzte es für den weiterhin sieglosen TSV Unterringingen eine empfindliche Niederlage. Megesheim führte zur Pause durch Daniel Ciobanu und Massimiliano Porcari 2:0. Erneut traf Porcari, und danach folgten drei Treffer von Matthias Schwamm zum hohen Endergebnis. (doze)

Kreisklasse West II

Villenbach – Weisingen

Die Partie zwischen dem gastgebenden Tabellendritten der Fußball-Kreisklasse West II und dem Kreisliga-Absteiger, der aktuell nur den vorletzten Rang einnimmt, wird am Dienstag, 31. Oktober, um 19 Uhr angepfiffen.

Bächingen/FCM – Wasserburg 3:2

Gast Wasserburg erwies sich als erwartet schwerer Gegner. Zum 1:0 für die SG traf Marcus Mattick per Elfmeter (Foul an Youngster Maximilian Mayr). „Jungfuchs“ Mayr zeichnete dann für das 2:0 verantwortlich, als er sich am gegnerischen Strafraum energisch durchsetzte (48.). Der bis dahin sehr gut leitende Referee verlor etwas seine Linie und traf einige unverständliche Entscheidungen. Eine davon war ein Foulelfmeter, den Sascha Wagner zum 2:1 verwandelte (64.). Als mit Maximilian Mayr und Daniel Vogel zwei SGBM-Akteure „Gelb-Rot“ sahen und zwischendurch Artan Sopjani nach einem Fehler des ansonsten bärenstarken Heimkeepers Julian Berger zum 2:2 traf (75.), schienen der SGBM die Felle davonzuschwimmen. Doch die zeigte sich in Unterzahl als echte Einheit und belohnte sich noch mit dem Siegtreffer: Benjamin Übelhör bereitete über die rechte Außenbahn das 3:2 vor: Pascal Reuter scheiterte zwar an einem Gästeverteidiger, aber Kevin Reuter jagte das Leder zum umjubelten 3:2 in die Maschen (89.). (CST)

Bachtal – TGB Günzburg 5:1

Mit diesem Erfolg hält die SpVgg den Anschluss an Tabellenführer Burgau. Nach zuletzt etwas zähen Vorstellungen ließ der Gastgeber im Verfolgerduell nichts anbrennen. In der 30. Minute stand Valentin Schäffler nach einem Freistoß von Tim Liebert richtig – 1:0. Schießle vergab direkt danach eine Großchance, auf der Gegenseite erzielte Oktay Demirci den Ausgleich. Drei Minuten später flankte Spielertrainer Mair, Martin Lukschnat köpfte quer und Liebert nickte zum 2:1 ein. Auch im zweiten Abschnitt blieb die SpVgg spielerisch deutlich überlegen. Eine Schießle-Flanke köpfte Patrick Mair ins Tor (57.), ehe er auch nach einem herrlichen Zuspiel von Liebert über das halbe Feld erfolgreich war (64.). Den 5:1-Schlusspunkt hinter eine starke Mannschaftsleistung setzte Goalgetter Liebert mit seinem elften Saisontreffer (67.). (CHRIS)

Wittislingen – Röfingen 1:2

Beim sogenannten Sechs-Punkte-Spiel gegen Konkurrent Röfingen gingen die Platzherren am Ende leer aus. Der Auftakt dieser Partie zweier Kellerkinder war verheißungsvoll: Schon nach einer Minute lagen die Gäste durch Philipp Wolf in Führung, und postwendend gelang Basilio Selis mit seinem fünften Saisontor der Ausgleich. Weitere Wittislinger Chancen verstrichen aber ungenutzt. Letztlich cleverer waren die Gäste, die den Siegtreffer durch Philipp Wolf markierten (67.). (doze)

Ziertheim-D. – Neumünster-U. 0:1

Trotz eines starken Auftritts ging das Schlusslicht leer aus. In der ersten Halbzeit hatte Ziertheim leichte Vorteile. Beim Schuss von Warley De Lima Santos verhinderte die Latte das mögliche 1:0. Anders lief es bei den Gästen: Ein Freistoß von Thomas Wink traf den Innenpfosten und landete im Tor – 0:1 (53.). Trotz eifriger Bemühungen konnte der Gastgeber nicht mehr für eine gerechte Punkteteilung sorgen. (jugo)

Baiershofen – Aislingen 2:3

Die Aislinger spielten ihre beste erste Halbzeit dieser Saison. Niklas Hahn und Florian Uhl hatten erste Chancen. Für das 0:1 brauchte es aber einen Strafstoß: Uhl traf souverän vom Punkt aus. 20 Minuten später erhöhte Marcel Bronnhuber auf 0:2. Direkt nach dem Wiederanstoß ließ David Tausend die Aislinger jubeln – 0:3. Noch vor dem Wechsel verhinderte GW-Keeper mit einer Grätsche das mögliche 0:4. In Hälfte zwei machte die Heimelf Druck und hatte Torchancen, etwa durch Moritz Behringer. In der 79. Minute kamen die Platzherren dann über einen Elfmeter auf 1:3 heran: Kapitän Gabriel Streil hatte mit sattem Schuss vollstreckt. Das 2:3 fiel erst kurz vor dem Schlusspfiff. Aislingen hatte den Eckball zunächst geklärt, ehe Sebastian Liepert abstaubte. (EST)