Das Team von Türk Gücü Lauingen braucht sich nicht zu verstecken

Fußball-Frühjahrscheck: Warum der Lauinger Fußballverein sich in der Kreisliga West keine Sorgen machen muss.

15 Mannschaften spielen in der Fußball-Kreisliga West, wobei sich sechs Teams ein spannendes Aufstiegsrennen liefern, und acht Vereine um den Klassenerhalt zittern. Nur eine einzige Mannschaft ist jenseits von Gut und Böse entfernt, der Tabellensiebte Türk Gücü Lauingen. Es ist die einzige Mannschaft im fast nicht vorhandenen Mittelfeld. Für Schlagzeilen sorgten die Lauinger während der zurückliegenden Hallensaison, als sie Landkreismeister wurden und den Sprung zur schwäbischen Endrunde schafften.

Soll & Haben

Mit sieben Siegen, zwei Unentschieden und sechs Niederlagen ist die Zwischenbilanz von Türk Gücü Lauingen leicht positiv, wie sich dies auch im Torverhältnis ausdrückt: 26 eigene Treffer wurden erzielt, 22-mal schlug es im eigenen Kasten ein. Besonders stark präsentierte sich die türkische Kraft zu Hause mit nur einer Niederlage. Auswärts wurde dreimal gewonnen. Erfolgreichster Torschütze war bisher Yuce Yigitcan mit zehn Treffern, gefolgt von Sahin Tasdelen (7).

Team & Chef

Als starkes Tandem haben sich Nuh Arslan und Sahin Tasdelen im bisherigen Saisonverlauf erwiesen. Neu hinzu kommt nun auch noch Timur Cukur. „Ich bin froh, dass auch er Verantwortung übernimmt“, sagt Arslan. Während Arslan vom Trainer-Trio mehr der Taktikfuchs ist, kümmern sich Tasdelen und Cukur um die Fitness der Spieler. Torwart-Trainer ist und bleibt Emrullah Özel, als Betreuer fungiert Kadir Sizar.

Hin & weg

Auf dem Transfermarkt hat sich nichts getan. Der Tabellensiebte geht mit dem gleichen Kader wie im Herbst in die Frühjahrsrunde. „Nicht unbedingt ein Nachteil“, meint Spielertrainer Nuh Arslan.

Glücks- und Sorgenkinder von Türk Gücü Lauingen

Timur Cukur, der nun mit zum Trainerteam gehört, sieht Nuh Arslan als „erstes Glückskind“, als zweites nennt er Mirsat Birslin, der künftig die Kapitänsbinde tragen wird. „Sorgenkinder gibt es keine“, freut sich Arslan, dass alle Spieler aus dem Kader verletzungsfrei durch den Winter gekommen sind.

Test & Taktik

Drei Vorbereitungsspiele gab es für Türk Gücü. Im einwöchigen Trainingslager in der Türkei, bei dem 17 Spieler dabei waren, gab es gegen den niedersächsischen Kreisligisten SC SV Uetze ein 2:2 Wieder zu Hause, wurde der Tabellenvierte der schwäbischen Kreisliga Ost, SV Klingsmoos, mit 4:1 besiegt. Bei der Generalprobe gegen den Bezirksliga-Tabellenzweiten FC Stätzling setzte es eine 1:7-Schlappe. Bis zur Halbzeit (1:1) hielt Türk Gücü gut mit, doch dann drehte Stätzling auf. „Insgesamt war Nur Arslan mit den Leistungen seiner Truppe zufrieden und will wie in der Vorrunde am bewährten 4-2-3-1-System festhalten. „Wenn es erforderlich ist, können wir auch umstellen“, betont der 37-Jährige.

Start & Ziel

Gegen das Spitzenteam TSV Ziemetshausen geht‘s am Wochenende los, mit der SpVgg Wiesenbach und der TSG Thannhausen warten an den ersten vier Spieltagen zwei weitere Aufstiegsanwärter auf die Rot-Weißen. Dazwischen liegt die Auswärtspartie bei Grün-Weiß Ichenhausen, das zu den Abstiegskandidaten zählt. Nuh Arslan fürchtet sich vor keinem dieser Teams, auch vom Titelanwärter TSV Ziemetshausen nicht. „In dieser Kreisliga kann jeder gegen Jeden gewinnen“, ist er überzeugt. Auch wenn sich aus dem Tabellenstand andere Rückschlüsse ziehen ließen.

Prognose für Türk Gücü Lauingen

Der Hallen-Landkreismeister kann ganz locker in die Restsaison gehen. Nach vorne droht keine „Aufstiegsgefahr“, und nach hinten ist genügend Luft, um sicher über die Ziellinie zu kommen. Platz sieben ist eine mehr als realistische Einschätzung, wobei Türk Gücü nichts unversucht lassen dürfte, vielleicht noch den Lokalrivalen FC Lauingen einzuholen.