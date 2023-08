Jugendfußball

Auch im Kreis Dillingen gilt: Beschränkung für 18-Jährige aufgehoben

Kreisligist SC Altenmünster setzte in der vergangenen Saison etliche A-Junioren in der ersten Mannschaft ein, wie hier Pascal Henne (rechts) im Duell beim FC Lauingen (am Ball FCL-Spieler Fabian Zengerle) Foto: Karl Aumiller (Archivbild)

Plus Jugendfußball: Seit dem 1. August dürfen A-Junioren, welche die Volljährigkeit erreicht haben, an einem Tag in mehreren Mannschaften eingesetzt werden. Was der Kreisspielleiter und die Vereine dazu sagen.

Von Günther Herdin Artikel anhören Shape

Hätte in der Vergangenheit ein Nachwuchsfußballer der A-Junioren, der sein 18. Lebensjahr bereits erreicht hat, an einem Tag in zwei verschiedenen Mannschaften gespielt, der betroffene Verein wäre mit einem Punkteabzug bestraft worden. Vor so einem möglichen Szenario brauchen sich die Amateurklubs seit dem 1. August dieses Jahres nicht mehr fürchten. Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat seine Spielordnung geändert und lässt nun Mehrfach-Einsätze für A-Jugendliche, die 18 Jahre oder älter sind, offiziell zu.

„Eine gute Maßnahme“, meint Kreis-Jugendleiter Kris Streiber aus Dillingen. Die neue Regelung komme vor allem den kleinen Vereinen zugute, welche permanent unter Spielermangel leiden. Sie brauchen nun nicht mehr aufpassen, ob ein Spieler, der beispielsweise am Sonntagvormittag mit den A-Junioren unterwegs war, sich am Nachmittag bei den Senioren auf die Bank setzt und dann noch eingewechselt wird. Dies war in der Vergangenheit nicht möglich, wie Streiber rückblickend bedauert. Theoretisch, so der BFV-Funktionär, könne ein 18-Jähriger nun an einem Tag gar in drei verschiedenen Mannschaften eingesetzt werden, sprich bei den A-Junioren, in der Reserve und in der „Ersten.“

