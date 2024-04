Dillingen schramm knapp am Landesliga-Aufstieg vorbei

Schach: Regionalligist SC Dillingen ist mit dem dritten Platz aber sehr zufrieden.

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge beendete die Regionalliga-Mannschaft des Dillinger Schachclubs die Saison 2023/24. In Sendling gewann sie klar mit 5:3 und landete damit auf dem hervorragenden dritten Tabellenplatz. Schade war nur, dass lediglich ein Mannschaftspunkt zum Aufstieg in die Landesliga Süd fehlte.

Die Punkte wurden an den ersten sechs Brettern geholt. FM Korbinian Nuber hatte am Spitzenbrett die Dame geopfert, um seinen Gegner matt zu setzen. In Zeitnot geriet Vitus Lederle in Vorteil. Im Endspiel besaß er Dame und Läufer gegen Dame und Springer seines Gegners – und führte seine Bauer zum Erfolg. Ebenfalls in hoher Zeitnot stand Arthur Giss nicht besonders gut stand. Da patzte sein Gegner und gab nach Fehlzügen auf. Helene Giss hatte ein sehr ausgeglichenes Endspiel und einigte sich auf ein Remis.

Dillingen wartet vergeblich auf gute Nachrichten

Obwohl Uli Bäuml die leicht bessere Stellung hatte, nahm er ein Remisangebot an. Im Endspiel hatte Wolfgang Bauer zwei Mehrbauern, die er sicher zum Sieg führte. Das Remisangebot seines Gegners lehnte Uli Kapfer ab und verlor dann im Endspiel. Nicole Nentwig fand nie zu ihrem Spiel. Sie war immer in gedrückter Stellung und unterlag. Jetzt warteten die Dillinger gespannt auf das Ergebnis aus Altstadt. Hier gewann Tabellenführer Garching III mit 6:2 und festigte damit Platz eins samt Aufstieg.