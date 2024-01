Schretzheimer Sportkegler siegen im Heimspiel

Mit dem 5:3-Auswärtserfolg verteidigen die BCS-Frauen ihre Tabellenführung in der Zweiten Bundesliga. Mörslingens Bayernliga-Männer sind daheim chancenlos.

Der BC Schretzheim bleibt an der Spitze: Einen letztendlich leichten 5:3-Sieg (12,5:11,5/3352:2786) fuhren die Damen I in der Zweiten Kegel-Bundesliga Süd beim Namensvetter KC Schrezheim ein. Weil die Gastgeber nur mit fünf Spielerinnen antraten, wurde es dem BCS nicht allzu schwer gemacht. Der Gast spielte trotzdem das zweitbeste Ergebnis dieser Saison.

Schretzheim kommt schwer ins Spiel

In der Startpaarung kam Christine Grau schwer ins Spiel. Der Punkt samt 13 Holz ging an den KC. Katrin Gulde dagegen gewann ihre Partie mit 14 Holz mehr. Dank einer fantastischen letzten Bahn (176) erspielte Christina Bischof mit der Tagesbestleistung von 616 Holz ihr bestes Ergebnis im Trikot des BCS und gewann damit den zweiten Mannschaftspunkt. Nicole Weitmann-Griesinger unterlag dagegen. Mit einem knappen Rückstand vom sieben Holz und dem 2:2-Zwischenstand ging die Schlusspaarung auf die Bahnen. Hier gab Monika Kopp ihren MP vorzeitig ab. Ohne Gegnerin spielte Marion Frey befreit auf und erzielte mit 602 Holz ebenfalls ihre Saisonbestleistung.

Ergebnisse: M. Lutz – C. Grau 1:0 (2,5:1,5/543:530), K. Ruß – K. Gulde 0:1 (2:2/506:520), L. Drexel – C. Bischof 0:1 (2:2/591:616), J. Fladung – N. Weitmann-Griesinger 1:0 (2:2/579:541), L. Bauer – M. Frey 0:1 (0:4/0:602), I. Drexel – M. Kopp 1:0 (3:1/567:543)

Nur Frank punktet für Mörslingen

Kegel-Bayernligist Mörslingen verlor sein erstes Heimspiel in dieser Bayernliga-Saison gegen den SKC Unterthingau I mit 1:7 (3276/3417). Fabian Frank konnte mit 597 Kegel als einziger SKKler punkten. Mit 615 Kegel war Gast Christian Wild bester Spieler der Partie.

Von Beginn an lief es nicht rund. Bernd Steinbinder kämpfte sich zwar noch heran, gab den Punkt aber ab. Auch das Match von Thomas Weber ging an die Gäste. In der Mitte fanden Andreas Engelmayer und Matthias Nippert nicht zu ihrem gewohnten Spiel – zwei weitere Mannschaftspunkte wanderten auf das Konto des SKC. Der Rückstand wuchs auf 176 Holz an. Fabian Frank und Daniel Karmann zeigten sich im Schlusspart trotz der ausweglosen Situation kämpferisch und wurde von den Zuschauern angefeuert. Frank punktete, Karmann musste sich dem Tagesbesten Christian Wild geschlagen geben.

Ergebnisse: Steinbinder – Haggenmüller 0:1 (1:3/550:565), Th. Weber – C. Pawlicki 0:1 (0:4/493:583), Engelmayer – Friedlein 0:1 (1:3/526:577), Nippert – M. Pawlicki 0:1 (2:2/537:557), F. Frank – A. Pawlicki 1:0 (4:0/597:520), Karmann – Wild 0:1 (2:2/573:615)