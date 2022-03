Schutzbunker statt Seitpferd

Plus Drei Zweitliga-Turner des Vereins TSV Buttenwiesen sind Ukrainer, zwei davon müssen in der Hauptstadt Kiew den russischen Überfall auf ihr Land erdulden. Einer hat Glück.

Dass die Kunstturner des TSV Buttenwiesen als Vizemeister der Zweiten Bundesliga auch Mannschaft des Jahres 2021 im Landkreis Dillingen wurden, haben sie nicht zuletzt sportlicher Unterstützung aus der Ukraine zu verdanken. Drei junge Turner aus diesem osteuropäischen Land, das sich seit zwei Wochen dem Überfall durch das benachbarte Putin-Russland ausgesetzt sieht, stehen im Kader der Zusamtaler. Aktuell gehört die Konzentration von Yevgen Yudenkov, Oleksandr Petrenko und Volodymyr Hrybuk deshalb nicht ihrem Sport. Vielmehr blicken sie voller Sorge auf den Krieg in ihrer Heimat. Und leiden zum Teil hautnah darunter.