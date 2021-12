Alte und neue Gesichter im Präsidium des TSV Wertingen

Plus Jahresversammlung: Am Tag nach den Neuwahlen ist das Führungsteam des TSV Wertingen wieder komplett. Tobias Anton wird Stellvertreter von Vereinschef Roland Stoll.

Wohl aufgrund der strengen Auflagen, den hohen Inzidenzen und der damit verbundenen 2G-Regelung fanden kürzlich nur wenige Mitglieder den Weg auf den Judenberg zur Jahresversammlung des TSV Wertingen im Sportheim. Wie Präsident Roland Stoll in seiner Begrüßung erläuterte, wollte das Präsidium trotz der aktuellen Lage die Versammlung durchziehen, da sie ja schon vergangenes Jahr der Pandemie zum Opfer gefallen war. Bei den anstehenden Neuwahlen wurde Stoll im Amt bestätigt.