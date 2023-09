Steinheimer Stammtisch-Freunde haben einen neuen Treff

In der "Taverne zum Griechen" war nicht mehr viel Platz für den Austausch. Jetzt haben die Stammtischfreunde vor der Gaststätte selbst eine Lösung gefunden.

Gäste des Stammtischs im Steinheimer Sportheim hatten in jüngster Zeit ein ernsthaftes Problem. In der "Taverne zum Griechen" wurden die Plätze für die speisenden Besucher und Besucherinnen benötigt. "Das Stammtisch-Leben war fast zum Erliegen gekommen", berichtet Hermann Balletshofer und stellt fest: "Leider verschwinden solche gesellschaftlichen Treffpunkte immer mehr." Für die dörfliche Gemeinschaft und das Zusammenleben seien solche Stammtische aber wichtig, teilt Stadtrat Balletshofer mit.

Oberbürgermeister Frank Kunz trägt zur Finanzierung bei

Aus der Not heraus kamen nun einige Stammtischfreunde auf die Idee, selbst im Außenbereich des Sportheims für eine Lösung zu sorgen. Sie fertigten in Eigeninitiative und in Absprache mit den Pächtern der Gaststätte und den Verantwortlichen des SSV Steinheim einen großen, massiven Eichentisch mit den entsprechenden Bänken. Allein die Materialkosten lagen bei fast 1000 Euro. Die gesamte Arbeitsleistung für den etwa drei Meter langen und einen Meter breiten Tisch und die Bänke übernahmen die Stammtischbrüder selbst. Und Oberbürgermeister Frank Kunz, der jetzt bei der offiziellen Inbetriebnahme dabei war, steuerte aus seinen persönlichen Verfügungsmitteln als Rathauschef etwas zur Finanzierung bei.

Tauft sich der Stammtisch auf den Namen "D' Herrgottsbader?"

In der Coronazeit sei das Stammtischleben zusammengebrochen, hieß es jetzt bei der Zusammenkunft des Stammtischs, an dem sich auch viele Kicker der Steinheimer Altherrenmannschaft treffen. Jetzt werde nur noch ein Name gesucht, verriet Konrad Eggenmüller. Im Gespräch ist auch die Bezeichnung "D' Herrgottsbader", denn so werden die Steinheimer und Steinheimerinnen gerne genannt. Auf einer Wallfahrt nach Kicklingen sei einst ein Ministrant mit dem Kreuz in den Dreck gefallen. Das Kruzifix musste daraufhin gereinigt (gebadet) werden.

Bei der Eröffnung des Stammtischs, der sich immer an Sonntag- und Donnerstagabenden trifft, wurden auch andere Anekdoten zum Besten gegeben. So könne ein Stammtisch-Besuch durchaus das Wissen mehren. Ein Steinheimer habe mal zu einem Jugendlichen gesagt: "Drei Jahre Stammtisch, Bua, dann kannst du das Abitur machen."

