Unfall wegen missachteter Vorfahrt in Steinheim

Eine 59-Jährige übersieht beim Abbiegen ein anderes Fahrzeug. Das führt zum Crash.

Am Samstagmittag ereignete sich an der Kreuzung Pfalz-Neuburg-Straße und Jägerstraße in Steinheim ein Autounfall. Um 12 Uhr mittags wollte eine 59-jährige Frau mit ihrem Auto von der Jägerstraße auf die Pfalz-Neuburg-Straße einbiegen. Dabei übersah sie jedoch das Auto einer 31-jährigen Fahrerin, die gerade auf der Pfalz-Neuburg-Straße unterwegs war. Die ältere Dame stieß mit ihrem Wagen gegen die hintere Seite des Autos der jüngeren Frau. Bei diesem Zusammenstoß entstand ein Schaden von ungefähr 10.000 Euro an den beiden Autos. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die 59-Jährige muss sich jetzt allerdings auf ein Bußgeld einstellen. (AZ)