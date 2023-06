Dieser Syrgensteiner hat mit die besten Tauben in Deutschland

Plus Markus Sottor aus Syrgenstein ist erfolgreicher Brieftaubenzüchter und hat bereits deutschlandweite Preise bekommen. Für seine Tiere macht er eine ganze Menge.

Deutscher Meister, die beste weibliche und männliche Brieftaube Deutschlands und noch einige Titel mehr hat Markus Sottor bereits gewonnen. Mit viel Leidenschaft ist er bei der Zucht und Wettbewerben dabei und scheut keine Kosten und Mühen. Bei einem Besuch in seinem Taubenschlag erzählt er nicht nur, wie er auf dieses besondere Hobby kommt und Wettbewerbe ablaufen, sondern auch von einigen Problemen in der Sportart.

Welche Tiere bei Familie Sottor in Syrgenstein wohnen, ist bereits auf dem Weg zur Haustür unschwer zu erkennen: Auf dem Namensschild neben der Tür sind Tauben abgebildet, an den Wänden der Garage sind bis unters Dach Futtersäcke aufgestapelt, zwei Tauben sitzen auf dem Dach und über der Garage ist der deutlichste Hinweis zu sehen: der Taubenschlag, aus dem bereits lautes Gurren zu hören ist.