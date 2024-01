Elfjähriger stürzt in Syrgenstein und verletzt sich am Kopf

Ein Bub ist mit seinem Rad gestürzt und unglücklich mit dem Kopf gegen einen Pfeiler gefallen. Er hatte keinen Helm auf.

Ein Elfjähriger ist am Dienstag mit dem Fahrrad durch die Schulstraße in Syrgenstein geradelt. Hierbei verlor er an einem Bordstein das Gleichgewicht und stürzte vom Fahrrad.

Notarzt war vor Ort

Bei dem Sturz prallte er mit dem Kopf gegen den Pfeiler eines Gartenzauns. Trotz fehlendem Schutzhelm blieb er glücklicherweise nur leicht verletzt und konnte nach ambulanter Behandlung durch Rettungsdienst und Notarzt vor Ort entlassen werden. (AZ)