Unterglauheim

Unterglauheim nähert sich der Dorferneuerung

Der neue Kirchvorplatz könnte in Unterglauheim künftig so aussehen. Der Plan wurde im Rahmen der Dorferneuerung vorgestellt.

Plus Unterglauheim soll sich verändern, auch optisch. Die Bürger und Bürgerinnen sind sehr interessiert. Was alles gefördert wird und was nicht.

Wie kann sich Unterglauheim entwickeln? Besser noch: Wie kann der kleine Ort im Donautal zukünftig aussehen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich der Blindheimer Gemeinderat schon seit vielen Monaten, sogar Jahre. Herausgekommen ist das Thema Dorferneuerung. Und mittlerweile sind die Planungen schon weit. Zumindest so weit, dass die Bürgerinnen und Bürger, die es direkt betreffen wird, zu einer Informationsveranstaltung ins Unterglauheimer Pfarrheim gekommen, um über das weitere Vorgehen, den Ablauf sowie die voraussichtlich anfallenden Kosten und deren Finanzierung einen Überblick zu erhalten. Dass das Interesse groß ist, zeigte auch die Anzahl an Interessierten.

Die Referenten Lothar Birzle und Manuela Huber vom Amt für ländliche Entwicklung Schwaben (ALE) streiften in ihrem Rückblick die im Jahr 2018 gestartete Vorbereitungsphase mit Bürgerbeteiligung samt Ausarbeitung der Unterlagen. Leider sei das Projekt durch Corona ausgebremst worden, so die Referenten, doch mit dieser Infoveranstaltung, der abgeschlossenen Vorbereitungsphase sowie der Erstellung eines Maßnahmekonzeptes mit Anhörung der Träger öffentlicher Belange seien nun die Voraussetzungen für die Anordnung der Dorferneuerung Unterglauheim erfüllt. Es kann also konkret losgehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

