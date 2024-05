Auktion in Wertingen: Jungkuh besticht mit "exzellentem Euter"

Beim Mai-Zuchtviemarkt in der Wertinger Schwabenhalle geht die Besamungsstation mit ihren Bullen dieses Mal leer aus. Dafür punkten vor allem hornlose Tiere.

Da durch das anhaltend schöne Wetter die aktuellen Feldarbeiten größtenteils erledigt waren, fanden viele Kaufinteressenten und Besucher den Weg in die Wertinger Schwabenhalle zum Mai-Zuchtviehmarkt. Im Rahmen ihres Sommer-Semesters besuchten auch die Landwirtschaftsschüler aus Wertingen die Auktion und bekamen Informationen und Einblicke in die Tierbeurteilung sowie Vermarktung. Bei den aufgetriebenen Bullen fand leider keiner das Interesse einer Besamungsstation, steht es in der Pressemitteilung. So konnten sich die Käufer von Deckbullen unter einer großen Auswahl an Spitzengenetik den passenden Bullen für ihre Herde aussuchen. Wieder sehr gefragt waren hier vor allem natürlich hornlose Tiere. Sie erzielten Preise bis 2.800 Euro. Im Durchschnitt lag der Steigerungspreis bei 2.261 Euro (1.950 bis 2.800 Euro).

Kuh hat neue Heimat nun im Schwarzwald

An der Spitze der Versteigerungsreihenfolge bei den Jungkühen stand eine züchterisch interessante „Wossi-Tochter“ vom Betrieb Hofmayr aus Roggenburg. Neben ihrer Abstammung und Eigenleistung bestach sie vor allen mit einem exzellenten Euter. Sie, wie auch zwei weitere Spitzenjungkühe haben ihre neue Heimat in Bräunlingen im Schwarzwald. Auch im weiteren Versteigerungsverlauf kamen die Gebote flott und so konnte ein Durchschnittspreis von 2.130 Euro erzielt werden (1.200 bis 2.700 Euro).

Bei den weiblichen Zuchtkälbern erzielte eine „Hofgut-Tochter“ mit bester Abstammung aus dem Betrieb Benz aus Windhausen den Spitzenpreis. Auch bei den weiteren Kälbern tendierte der Preis nach oben. So konnten bei einem Durchschnittsgewicht von 99 Kilogramm ein Preis von 4,06 Euro/Kilogramm erzielt werden. Am Montag fand die Versteigerung der männlichen Nutzkälber statt. Bei sehr guter Nachfrage konnte der Bedarf nicht gedeckt werden. So war es nicht verwunderlich, dass diese im Preis nochmal deutlich zulegen konnten. Die im Schnitt 96 Kilogramm schweren Kälber erreichten einen Preis von 6,84 Euro/Kilogramm. Die kommenden Nutzkälbermärkte folgen jeweils am 27. Mai sowie am 10. Juni in der Schwabenhalle Wertingen. Der nächste Großviehmarkt folgt am Mittwoch, 19. Juni, in Wertingen. (AZ)