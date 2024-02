Bus gegen Brunnen: Unfall in Wertingen

Ein Busfahrer ist beim Abbiegen an einer Brunnenabdeckung in Wertingen hängengeblieben.

In der Wertinger Hauptstraße ist es am Montag gegen 9 Uhr zu einem Unfall gekommen. Der Bus war auf der Hauptstraße unterwegs und touchierte dabei beim Abbiegen in die Schmiedgasse die Brunnenabdeckung des Würfelbrunnens. Die Scheibe der hinteren Bustür wurde bei dem Zusammenstoß beschädigt. Die Abdeckung des Brunnens erlitt ebenfalls eine leichte Beschädigung. Es wird von einem Gesamtschaden von rund 2200 Euro ausgegangen. Den Unfallverursacher erwartet nun ein Bußgeld. (AZ)