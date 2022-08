Wertingen

vor 18 Min.

Die letzten Altenpfleger wurden an der Berufsfachschule in Wertingen verabschiedet

An der Berufsfachschule für Altenpflege Wertingen wurde die letzte Klasse der Altenfpflegerinnen und -pfleger verabschiedet.

In Pflegeberufen werden dringend Fachkräfte benötigt. In Wertingen haben nun zwölf junge Menschen ihren Abschluss in der Altenpflege gemacht.

Sie sind die letzten an der Berufsfachschule: Zwölf frisch gebackene Altenpflegerinnen und Altenpfleger wurden an der Berufsfachschule für Altenpflege Wertingen der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen verabschiedet. Mit der Klasse AP 16 ging die Ära der Ausbildung zur Altenpflegerin zu Ende. Seit 2020 gibt es die neue generalistische Ausbildung zur Pflegefachfrau und zum Pflegefachmann. Die Ausbildungszeit hatte Höhen und Tiefen Mit dabei waren sowohl die aktuelle Schulleiterin Angelika Wolf und die ehemalige Leiterin und Überraschungsgast Christine Vogel. Klassenleiterin Sibylle Fay-Nagl ließ die drei Jahre der Ausbildung in Wort und Bild Revue passieren. Die Absolventen erschienen getreu dem Motto "schwarz-weiß": Ein Motto, das man über die gesamte Ausbildungszeit schreiben könnte. Neben den schönen Erlebnissen wie Klassenfahrten und der harmonischen Klassengemeinschaft gab es auch Schattenseiten, wie Fay-Nagl erinnerte: Die Strapazen durch Corona, Online-Beschulung und Leistungsnachweise. „Seien Sie stolz auf sich!“, forderte Fay-Nagl die Absolventen auf, „Sie haben Großes geleistet!“ Bei der Zeugnisübergabe konnte die Anspannung der Ausbildung in Corona-Zeiten dann endlich von den Absolventinnen und Absolventen abfallen. (AZ) Lesen Sie dazu auch Wertingen Plus Darum zahlt Wertingen 200.000 Euro für die neue Pflegeschule



Dillingen/Wertingen Die Pläne für die beiden Krankenhäuser Dillingen und Wertingen

Themen folgen