GPS-Geräte aus Traktoren in Wertingen geklaut

Die Wertinger Polizei sucht Zeugen für den dreisten Diebstahl. Es geht um mehr als 20.000 Euro.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden von zwei John-Deere-Traktoren, die auf einem Feldweg an einem landwirtschaftlichen Anwesen an der Zusmarshauser Straße in Wertingen abgestellt waren, zwei GPS-Receiver sowie elektronische Bedienteile für Sämaschinen und Güllefassrechner entwendet.

Wert von mehr als 20.000 Euro

Die Diebe verschafften sich hierzu widerrechtlich Zutritt zu den abgeschlossenen Fahrgastzellen. Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände wird mit ca. 21.260 Euro beziffert. Die Polizeistation Wertingen bittet unter Telefon 08272/99510 um Zeugenhinweise. (AZ)