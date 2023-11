Hoigarta in Wertingen: "Gschpielt und Gsunga"

Im kleinen Rahmen im Saal der Musikschule feierten die Lehrkräfte, Schüler und Gäste den alljährlichen Hoigarta vor einem kleinen, aber feinen Publikum.

Es wurde gesungen und gelacht, gespielt und geschmaust beim diesjährigen Hoigarta in der Wertinger Musikschule. Neben den Musikanten konnte Vorsitzender Roman Bauer auch Gerhard Burkard aus Unterthürheim begrüßen, der den Abend mit lyrischen und lustigen Gedichten und Geschichten aus seiner Kindheit bereicherte. Mit traditioneller Volksmusik, Tanzmusik, Liedern aus dem bayerischen Brauchtum, Polkas und Märschen von Ernst Mosch und Erich Sepp bis zu Musik von aktuellen Komponisten, wie Alexander Stütz oder Herbert Pixner wurde das Publikum verwöhnt.

Leider fanden nur sehr wenige Zuhörer den Weg in die Musikschule, wo doch so viele Musikanten sich in verschiedensten Besetzungen präsentierten. Die Gruppen „Vierklang“ und „Mozarttrio“ um Manfred-Andreas Lipp, ein Lehrerensemble mit Krystyna und Hartmut Hüttner und Renate Materna, die „Wertinger Hachbrett Musik“ um Andrea Kratzer, das Vokalensemble Bissingen unter der Leitung von Magdalena Polzer, ein Harfen-Duo mit Finny Tilp und Andrea Kratzer, ein Trompetenduett mit Max Wagner und Felix Goldschmitt und Finny Tilp als Harfenpartnerin von Annelies Gärtner an der Steirischen verbreiteten „griabige“ Herbstabend Atmosphäre.

Um das leibliche Wohl kümmerte sich das Vorstandsteam der Musikschule. Mit der Polka „Bis bald auf Wiedersehen“ von Ernst Mosch fand ein gemütlicher musikalischer Abend sein Ende. (AZ)