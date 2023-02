Streit unter Kindern in Wertinger Unterkunft löst Polizeieinsatz aus

Nachdem die Kinder Randale machten, ist es einem anderen 17-jährigen Bewohner zu bunt geworden. Er hat zugeschlagen.

In einer Unterkunft in der Augsburger Straße in Wertingen gerieten am Samstagabend zunächst die vier- bis fünfjährigen Kinder eines 25-Jährigen untereinander in Streit.

Daraufhin schlug ein 17-Jähriger Mitbewohner der Unterkunft dem 25-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht, woraufhin jener eine blutige Lippe erlitt, die im Krankenhaus behandelt wurde. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. (AZ)