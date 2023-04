Unbekannter versucht Auto in Wertingen aufzubrechen und scheitert

Ein geparkter Wagen in Wertingen-Hohenreichen ist beschädigt worden. Eine Person wollte die Fahrertüre aufhebeln.

Eine unbekannte Person hat in Wertingen versucht, ein Auto aufzubrechen, doch war dabei nicht erfolgreich. Der Polizei zufolge probierte diese zwischen Dienstag 17 Uhr und Mittwoch 8 Uhr ein geparkter Wagen am Gießgraben im Ortsteil Hohenreichen an der Fahrertür aufzuhebeln. Dabei wurde die Scheibe der Tür beschädigt. Der Täter oder die Täterin kam jedoch nicht in das Auto. Es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. (AZ)