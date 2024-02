Wertingen

Wertinger Familie verwirklicht die Träume von Sprachen und Kaffee

Norbert Ronecker und seine Frau Sigrid Wimmer-Ronecker (hinter der Bar von links) bieten in der Kaffeewelt "Lot 21" eine besondere Wohlfühlatmosphäre an. Die genießt auch Stammkunde Johann Erber aus Lauingen regelmäßig.

Plus Die Roneckers bringen mit ihrer Kaffeerösterei südamerikanischen Flair in die Stadt Wertingen und öffnen mit ihrer Sprachschule den Blick in die weite Welt.

Köstlicher Kaffeeduft, ein stilvolles Ambiente, eine beeindruckende Röstmaschine, hellbraune Jutesäcke voller grüner hochwertiger Kaffeebohnen – all das kann man im "Lot 21" entdecken. Die Wertinger Kaffeerösterei mit Café befindet sich außerhalb der Stadt direkt beim alten Ofenmuseum und bietet um die 60 Sitzplätze. Öffnet man die Tür des Cafés trifft man auf eine rustikale, stilvolle und zugleich moderne Einrichtung und wird sogleich herzlich begrüßt.

2022 öffneten erstmals die Türen der Wertinger Kaffeerösterei und des Cafés

Geschäftsinhaber dieser einzigartigen Kaffeerösterei im Landkreis Dillingen ist Norbert Ronecker aus Wertingen. Zusammen mit seiner Frau Sigrid Wimmer-Ronecker und seiner Tochter Sarah haben sie das familiengeführte Café ins Leben gerufen. Im August 2022 öffneten sich zum ersten Mal die Türen. „Die Liebe zum Kaffee und zu den Menschen haben die Idee nach und nach entstehen lassen“, erzählt der Geschäftsinhaber. Seine Frau Sigrid hat die Leidenschaft für Kaffee bereits auf ihren Reisen nach Kolumbien und Ecuador zu Tante und Onkel in die Wiege gelegt bekommen.

